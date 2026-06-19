De juiste uitvoering van de Kia EV2 gaat in productie!

Leaserijdend Nederland opgelet: jullie volgende compacte EV komt eraan. Kia is gestart met de productie van de EV2-uitvoeringen die je het liefste wil. Na het begin van de maak van de EV2 met een kleine 42,2-kWh batterij kun je de Kia nu ook kopen met een 61-kWh accupakket. Toch is er wat geks aan de hand met die goede uitvoering.

Waarom wil je per se de grotere accu? Simpel: de actieradius. Het rijbereik van de EV2 groeit ermee van 308 km (of 325 volgens Noorse onderzoekers) naar 428 (of 418 volgens diezelfde wetenschappers). Ga je voor de juiste uitvoering dan moet je zelfs 453 kilometer op een volle accu kunnen halen. Da’s al best volwassen voor dit prijzensegment.

Het klein addertje onder het gras

Natuurlijk kost de uitvoering met de grotere batterij iets meer. Wat dan wel weer vreemd is - en je makkelijk over het hoofd ziet - is het vermogensverschil tussen de 42,2–kWh versie en de 61-kWh versie. Zo’n grotere batterij zorgt voor meer gewicht dus zijn meer pk’s van harte welkom. Precies het omgekeerde gebeurt bij de EV2. De versie met kleine accu heeft 147 pk en de EV2 met grotere batterij maar 135 pk. Een minimaal verschil maar toch opmerkelijk.

Wat zijn de prijzen dan van die 61-kWh-versie? Ze beginnen bij 33.595 euro voor de Air-versie met de grootste range. De Plus en Plus Advanced halen 440 kilometer en kosten 35.595 en 37.595 euro. De GT-Line heeft een rijbereik van 413 kilometer en heb je voor minimaal 39.895 euro.

Kia EV2 Black Line

Boven de GT voegt Kia nog een versie van de kleinste EV in haar gamma toe: de Black Line. In feite is dit de GT-Line, maar dan met zwarte accenten. Denk aan de detail aan de buitenkant, maar ook zwarte logo’s, zwarte 19-inch lichtmetalen velgen en een interieur met donkergrijze en zwarte tinten.









Inbegrepen zijn onder andere een premium Harman Kardon-audiosysteem, een glazen schuif-/kanteldak, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met lendensteun, sfeer- en welkomsverlichting, een 360°-camera, een dodehoekcamera, slimme parkeerassistent, Digital Key 2.0 én geventileerde voorstoelen.

Met de GT en Black-Line begint de EV2 wel wat aan de prijzige kant te worden. De huidige topuitvoering kost tenminste 40.295 euro. Voor bijna hetzelfde geld heb je de grotere EV3 die ook nog eens een stuk verder komt. Zoek je juist iets sportiefs, kijk dan even naar de Peugeot e-208 GTi en zijn maatjes .

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