Er is weer een originele Pagani Zonda gesneuveld (maar is dat erg?)

Pagani heeft het slim bekeken. Ze verkopen gewoon twee keer dezelfde auto. Veel Pagani Zonda’s worden namelijk voor grof geld omgebouwd naar een nieuwe one-off.

Op Fuori Concorso – een evenement dat parallel aan Villa d’Este georganiseerd wordt - presenteerde Pagani haar nieuwste creatie: de Zonda Cervino. Zoals de meeste one-offs is deze weer uitbundig uitgevoerd, met een enorme spoiler, een roofscoop en de nodige opsmuk. Je wil ten slotte niet achterblijven bij de andere one-offs.

Smaakvol uitgevoerd











Toch is dit exemplaar smaakvol uitgevoerd. Lichtblauwe lak met verchroomde velgen en een beige interieur is gewoon een uitstekende combinatie, we kunnen niet anders zeggen. In het interieur heerst verder een klassiek sfeertje, met pepita bekleding en zelfs hout op het stuur. Technische details houdt Pagani verder onder de pet.

Voor deze auto is dus wel weer een originele Pagani Zonda opgeofferd. Dat is toch zonde, want er zijn in totaal maar 140 Zonda’s gebouwd. En als Pagani zo doorgaat, zijn er straks geen originele exemplaren meer over.

Fabrieksnieuwe C12 S











Toch zijn die er nog wel, want Pagani had nóg een auto meegenomen naar het Comomeer: een Zonda C12 S uit 1999. De C12 S is de tweede variant die er ooit geweest is van de Zonda. Na de C12 met een 6,0 liter blok, heeft de C12 S de 7,0 liter V12. Deze auto is een voorbeeld van Pagani’s Rinascimento-programma. Dat houdt in dat ze auto’s weer fabrieksnieuw maken. Ook een manier om geld te verdienen aan je oudere modellen.

Laat in de reacties maar weten welke je gaver vindt: een originele Pagani Zonda C12 S of toch die fraai uitgevoerde Zonda Cervino?