Er klopt iets niet aan deze gloednieuwe Corvette

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Sommige auto's zien eruit alsof ze rechtstreeks uit een Amerikaanse schuur uit 1958 zijn gekomen. Deze nieuwe creatie van Mitsuoka doet precies dat. Alleen is er één klein dingetje: hij is helemaal niet oud. Sterker nog, hij moet nog officieel worden onthuld. En onder die retrojas zit iets wat we allemaal een stuk beter kennen.

Corvette? Ho eens even

Mitsuoka heeft de eerste foto's van zijn nieuwe spannende tweezits roadster vrijgegeven. De auto draagt voorlopig de naam LA1 en wordt op 26 november volledig onthuld. Een dag later mogen geïnteresseerden zich al melden om er eentje te bestellen.

En je moet toch wel bekennen dat Mitsuoka behoorlijk zijn best heeft gedaan om ons op het verkeerde been te zetten. De ronde neus, vier ronde koplampen, enorme spatborden en chromen details doen toch wel heel sterk denken aan een Chevrolet Corvette C1 uit de jaren vijftig.

Mitsuoka verklapt zelf nog niet wat er nou onder de carrosserie zit. De Japanners hebben het vooral over een moderne technische basis met een vintage uiterlijk. Dat is eigenlijk precies waar het merk groot mee is geworden.







Het geheim is waarschijnlijk Japans

Hier wordt het natuurlijk interessant. Verschillende bronnen wijzen er namelijk op dat de LA1 gebaseerd is op de Mazda MX-5, net zoals enkele eerdere Mitsuoka-modellen. Officieel heeft Mitsuoka dat voor de LA1 nog niet bevestigd, dus voorlopig is het nog een beetje gissen.

Maar het zou nou niet bepaald een verrassing zijn.

Mitsuoka bouwde eerder de Rock Star, een MX-5 met een flinke dosis Corvette C2. En ook de Himiko gebruikte de Mazda-roadster als basis, maar kreeg een totaal andere retro-outfit aangemeten.

Als de LA1 inderdaad opnieuw op de MX-5 is gebaseerd, krijg je natuurlijk een leuk recept. De uitstraling van een Amerikaanse klassieker, maar waarschijnlijk de compacte techniek van een moderne Japanse roadster. Geen gigantische V8, geen bladveren en geen oude rotzooi.

Wat de LA1 technisch allemaal in zijn mars heeft, wat hij gaat kosten en hoe sterk de link met de MX-5 daadwerkelijk is, blijft allemaal nog even geheim. Mitsuoka maakt alles officieel bekend op 26 november.

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