Er komen niet 1, maar 2 Tesla Roadsters en één ervan kost meer dan een miljoen

Twijfel je over de mentale gezondheid van de rijkste man van de planeet? Wij niet meer. Volgens ingewijden heeft hij er eigenhandig voor gezorgd dat de Tesla Roadster zo lang op zich heeft laten wachten, omdat hij belachelijk realistische eisen stelde.

Ondertussen geloven we helemaal niets meer over wat er allemaal de ether in geslingerd wordt over de Tesla Roadster. Hij komt wel, komt niet, kan vliegen of niet. Het kan ons eerlijk gezegd aan den figuurlijke reet roesten. Maar er zijn altijd uitzonderingen. Deze keer komt het in de vorm van gesprekken die het doorgaans goed geïnformeerde The Information met meerdere mensen binnen Tesla over de aankomende Roadster gehad heeft. Hieruit komen namelijk zulke maniakale dingen naar boven, dat we het alleen de mentaal in perfecte gezondheid verkerende meneer Musk zien eisen.

Miljoenen voor een zwevende auto

Volgens de uitgave zou de Tesla Roadster inderdaad heel snel getoond worden. Het zou deze maand nog kunnen gebeuren op de SpaceX’s testlocatie in McGregor, Texas. Waarom daar, vraagt u? Dat heeft te maken met de harde eis van Musk dat de auto moest kunnen vliegen. Daarom zullen er niet een, maar twee varianten van de Roadster getoond worden. Een daarvan mag nooit de openbare weg op, want die kan vliegen. Of tenminste, een soort van vliegen. Deze krijgt speciale koudgas-motoren van SpaceX waarmee de auto belachelijke snelheden kan halen en kan zweven.

Deze speciale 'SpaceX'-versie zal ook in uiterst gelimiteerde aantallen gemaakt worden. Volgens de ingewijden zou Tesla van plan zijn om de paar auto's aan een select groepje Tesla-fans aan te bieden. Van hen wordt overigens wel verwacht dat ze bereid zijn om diep in de zeven cijfers voor het privilege te betalen.

Meer dan een ton

De plebs die overblijven zullen het moeten doen met de reguliere Roadster. Die zal niet helemaal uitgedost worden in SpaceX-logo's en zal ook de speciale aandrijving niet hebben. Daardoor zal deze wel de weg op mogen, wat toch best een aantrekkelijk voordeel is. Verwacht wordt ook deze variant niet heel goedkoop zal zijn. Er wordt gespeculeerd over prijzen zo rond de ton.

Als we het bovenstaande geloven, dan houdt Musk zich dit keer na bijna tien jaar wel gedeeltelijk aan een belofte dat de Roadster speciale thrusters krijgt waarmee hij niet alleen enorm hoge snelheden kan halen, maar ook laag zou kunnen vliegen. Dat dit niet voor alle Roadster-klanten is weggelegt is dan wel weer een breuk in de belofte.

Vliegende achtbaan

Mocht je dan denken dat dit allemaal best normaal klinkt en binnen een schappelijk verwachtingspatroon valt, dan is het ook goed om te horen dat drie afzonderlijke mensen bevestigden dat Musk een nogal interessante introductie voor ogen had. De auto zou namelijk al racend over een gemagnetiseerde achtbaan moeten verschijnen. Op een bepaald punt zou hij op de kop moeten rijden, zichzelf rechtop moeten draaien en langzaam en al zwevend op SpaceX-motoren blijven zweven.

Gezien het al niet heel goed gaat om de kogelvrije ramen van de Cybertruck te showen met een grote metalen bal, verwachten wij niet dat deze introductie goed zal verlopen, laat staan dat Tesla ervoor kiest om hem überhaupt uit te voeren.

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