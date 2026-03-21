Ur-Quattro maakt comeback met bekende dikke V8!

Je moet er sommige carrosseriedelen bij denken, maar als ie compleet is zoals op de render hier beneden dan wordt het een enorm dik ding: de nieuwe Audi Quattro van het Britse bedrijf Audacious Automotive.

Hier begon het vierwielaangedrevenfeest van Audi mee. De Ur-Quattro was de basis voor het Groep B-rallymonster dat zou volgen. Destijds kreeg de Quattro een vijfcilinder turbomotor, maar daar doen ze bij Audacious Automotive tegenwoordig niet aan.

De motor van de nieuwe Quattro

Naast het gebruik van lichtere materialen krijgt de nieuwe Quattro een andere, bekende Audi-motor. Audacious Automotive gaat voor de 4,2-liter V8 uit de RS4. In de RS4 van de B8-generatie leverde deze achtcilinder maar liefst 450 pk en 430 Nm koppel. De Britten doen daar een schepje bovenop en beloven een kracht van meer dan 600 pk. Dit bewerkstelligen ze door er een supercharger aan toe te voegen.

Op de foto’s zie je het eerste prototype van de nieuwe Quattro. Het bouwsel is nu nog opgebouwd van staal en aluminium. Bij de productieversie moet het staal vervangen zijn door koolstofvezel. En kijk eens hoe gedetailleerd ze te werk gaan. Net als bij veel Audi’s is de motor ver naar voren geplaatst, dus wellicht heb je in dit ding ook last van Audi-onderstuur.

Prijskaartje

De Britse liefhebbers zijn nu bezig met het eerste prototype. Als het eindresultaat eruit komt te zien als op de renders, hebben ze puik werk geleverd. Vooralsnog is dit de enige nieuwe Ur-Quattro die ze gaan bouwen. Met deze auto willen ze langs potentiële klanten gaan met de vraag of zij er ook eentje willen hebben.

Mocht je nu al interesse hebben dan zul je je voor moeten bereiden op een flinke geldsom. Je moet zowel een RS4-motor als een Quattro-donorauto aanleveren. Alsof dat niet genoeg is, betaal je 400.000 euro voor de ombouw. Voor dat geld heb je ook een 992 GT3 RS, maar goed: wie heeft die nou niet bij jouw golfvereniging?