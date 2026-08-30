Er komt een nieuwe racefilm met een 64-jarige Tom Cruise als coureur

Het is nooit te laat om iets uit te melken, zo luidt het motto van Hollywood. Na het daverende succes van Top Gun: Maverick dachten ze: welke oude Tom Cruise-film kunnen we nog meer een vervolg geven? Daarom komt er nu na 38 jaar een vervolg op Days of Thunder. Met – jawel – Tom Cruise in de hoofdrol.

Na F1 met Brad Pitt krijgen we dus wederom een 60-plusser die de coureur gaat hangen. Eerlijk is eerlijk: als er één 64-jarige is die nog geloofwaardig actiescène kan spelen, dan is het Tom Cruise. En er is momenteel nog een 50-jarige acteur actief in NASCAR, dus dit zal niet het meest onrealistische aspect zijn van de film.

De geruchten dat er een vervolg zou komen op Days of Thunder deden al langer de ronde, maar nu is het helemaal officieel. Tom Cruise deelt hoogstpersoonlijk op Instagram een foto waarop hij poseert bij een NASCAR-auto met de tekst ‘Days of Thunder’. Dat is een vrij duidelijke hint dat er een nieuwe Days of Thunder-film komt.

Naast Tom Cruise zal ook de lieftallige Anne Hathaway een rol spelen in de nieuwe Days of Thunder. Zij speelt geen pitspoes met wie Tom Cruise onder de lakens duikt, maar zijn teambaas. Een sterke vrouw mag natuurlijk niet ontbreken in een film anno 2028.

De film wordt geregisseerd door Jonathan Levine, die vooral comedy’s heeft geregisseerd. Dat boezemt niet direct vertrouwen in, maar Jerry Bruckheimer is betrokken als producer. Hij was betrokken bij de originele Top Gun, Top Gun: Maverick en de F1-film, dus hij weet prima hoe je een puike actiefilm moet maken. Bovendien gaat Tom Cruise zelf zich ook bemoeien met de productie.

Reken er dus op dat Days of Thunder een soort Top Gun op wielen wordt, zoals de film uit 1990 dat ook al een beetje was. Een hyperrealistische film zal het niet worden, maar dat maakt ook niet uit. In Nederland kijken we toch geen NASCAR. Het belooft gewoon een vermakelijke actiefilm te worden. We moeten nog wel even geduld hebben. In de zomer van 2028 zal de film pas in de lokale bioscoop verschijnen.

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