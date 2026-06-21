Er komt een oplossing voor 'tractorgeluid' bij Lamborghini Temerario

Je kent de oorsprong van Lamborghini wel. Oprichter Ferruccio Lamborghini bouwde tractoren, wilde Ferrari corrigeren, Ferrari was daar niet van gediend en dus dacht Ferruccio in 1963: dan doen we het toch lekker zelf? En zo ontstond een nog steeds bestaande tweedeling tussen Lamborghini, verantwoordelijk voor zeer begeerlijke sportauto's en Lamborghini, tractorbouwer. Tussen die twee divisies zit natuurlijk niet bijster veel overlap. Al lijken Temerario-eigenaren het daar niet altijd mee eens te zijn.

De Lamborghini Temerario gooit de V10 overboord die de baby Lambo al gebruikt sinds zijn oorsprong, de Gallardo. Dan moet je wel een beetje je best doen op de vervangende aandrijflijn. De 4.0 liter grote V8 in de Temerario is daarom niet de welbekende Audi-unit die je ook kent van de Urus, maar een blok dat veel elementen uit de racerij combineert. Een dry-sumpsysteem bijvoorbeeld, maar ook een platte krukas. Om extra dingen uit de racerij te halen heeft het blok van de Temerario titanium zuigers en titanium roltuimelaars. Dat laatste levert een probleempje op.

"Klinkt als een diesel"

De titanium tuimelaars in de Lamborghini Temerario maken een tikkend geluid. Niet alsof je lagerschalen ermee zijn gekapt, maar wel een soort brom die je vooral merkt op lage toeren. De aard van de motor zorgt immers voor een lekkere schreeuw op hoge toeren, maar onderin voelt het allemaal iets... rustiger. Dus hoor je een lage motorbrom en tikkende tuimelaars: een combinatie die erg dieselachtig klinkt. Alsof je Temerario toch de motor van een Lambo-tractor heeft. Niet ideaal en helaas gaat het je nooit lukken om overal maar op 10.000 toeren per minuut te draaien.

Gelukkig is een oplossing nu nabij, vernemen we van de man in de regenjas. Lamborghini komt in Q3 met een update voor de Temerario die voor bestaande eigenaren als retrofit geïnstalleerd kan worden. Het betreft iets wat we kennen van de Ferrari 296 GTB: een geluidsversterker. Op een digitale manier (helaas wel) wordt de motor net iets versterkt in de cabine. Hopelijk niet te veel om het nep te laten voelen, maar genoeg om het 'tractorgeluid' minder of niet merkbaar te maken. Een ietwat simpele oplossing voor een anders vrij complex probleem dat ook eigenlijk geen probleem is.

Sportuitlaat

Nu denk je wellicht: en de buitenwereld dan? Nou, daar komt geen oplossing voor als je de dieselbrom bekijkt voor de Lamborghini Temerario. Maar wel een andere optie die wellicht een mooie traktatie wordt voor jezelf en de mensen die achter je staan of rijden. Er wordt een optionele sportuitlaat beschikbaar gesteld voor de Temerario. Er wordt nog gekeken of Capristo of Akrapovic daar verantwoordelijk voor wordt. Eén van de twee hoopt net even ietsje meer geschreeuw uit de uitlaat van de Temerario te krijgen.

Spyder

Het lijkt erop dat alles wat Lamborghini aan het bekokstoven is met de Temerario met geluid te maken heeft, want voor een nóg betere geluidsbeleving wil je natuurlijk een dakloze variant. Die komt ook. In December zou Lamborghini de Temerario Spyder voorstellen. Voor het eerst voor de kleinere Lamborghini krijgt deze een stalen (nou ja, staal-aluminium-mix wordt gezegd) klapdak. Waarmee logisch lijkt dat het net als vele Ferrari's een soort automatisch opklapbaar Targadak wordt, waardoor de C-stijl overeind blijft. Enigszins jammer, want er is bijna niks zo clean als een dakloze Gallardo waar de hele achtersteven een mooi glad geheel zijn. Al deed de Huracán daar ook al deels afstand van.

Kleine updates dus en een de Spyder als een iets grotere, maar wel logische, update voor de Lamborghini Temerario.

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