Er dreigt een nieuwe chipcrisis: deze merken zijn als eerste de dupe

Vroegah was een auto bouwen nog relatief simpel als je het vergelijkt met nu. Uiteraard bestaat een auto nog steeds uit dezelfde onderdelen, alleen zit er vooral een stuk meer elektronica in. Die elektronica heeft chips nodig om te functioneren, en die beginnen een beetje schaars te worden. Is dit een déjà vu naar de beruchte chipcrisis van een aantal jaar geleden?

Fiat blijft een beetje steken

Het probleem is al zo ver dat Stellantis twee van hun Italiaanse autofabrieken stil heeft moeten leggen. De fabrieken in Pomigliano d'Arco en Mirafiori om precies te zijn. In deze fabrieken wordt onder meer de Fiat Pandina en de 500 gebouwd, maar vooral de Pandina lijkt te zijn getroffen. Niet zozeer omdat deze te veel chips gebruikt, maar omdat volgens Stellantis de vraag naar het model enorm hoog is. Normaal gesproken is dat precies wat je wil horen, maar je moet die auto's wel kunnen bouwen.

Het probleem zit hem in een onderdeel van de boordcomputer van de N3 GSE-motor. De toeleverancier, Marelli, zit al enige tijd met leveringsproblemen te worstelen waardoor Stellantis dus niet genoeg onderdelen krijgt. Een vervelend probleem natuurlijk, want zonder ECU wordt rijden een grote uitdaging. Volgens Stellantis heeft dit nu al een negatieve invloed op de verkoopcijfers van Fiat in oktober en op de totale verkoop.

Stellantis is dus keihard op zoek naar een alternatieve oplossing. Maar vindt zij dat niet, dan gaat het probleem alleen maar groter en groter worden. Ook de motorproductie in Termoli staat op het punt om geraakt te worden. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, wordt ook de arme Fiat 500 getroffen.

Ook BMW heeft er last van

Uiteraard is het niet alleen Fiat die zich zorgen maakt. In München op het hoofdkantoor van BMW zijn ze zich ook achter de oren aan het krabben. Volgens de Duitse autobouwer zijn er door tijdelijke tekorten bij externe leveranciers diensten geschrapt of aangepast. Het zou hier gaan om de locaties Het zou gaan om de locaties Regensburg, Leipzig en Oxford, waar ook Mini's worden gebouwd.

Het is niet helemaal duidelijk welke onderdelen precies missen. BMW zegt uiteraard dat ze maatregelen gaan nemen om te zorgen dat de productie en de leveringen weer stabiel worden. Toch kunnen de gevolgen van dit soort problemen erg vervelend worden. Een enkele geschrapte ploeg kan namelijk al honderden auto's kosten.

AI snoept steeds meer chips op

Dan is natuurlijk de grote vraag: moeten we ons weer echt zorgen gaan maken om een wereldwijd chiptekort zoals in 2021? Nou dat is volgens de Duitse branchevereniging VDA nog wel een beetje overdreven. Tijdens de coronapandemie werden er wereldwijd bijna acht miljoen auto's minder gebouwd. Dat gebeurt niet zomaar nog een keer. Maar we moeten het wel een beetje in de gaten houden, dat wel.

Als je dan toch met de vinger moet wijzen, is de opmars van AI wel één van de boosdoeners. Datacenters hebben namelijk gigantische hoeveelheden chips nodig en daar verdient de chipbouwer vaam keer aan dan de oudere halfgeleiders die autobouwers nodig hebben. De prijzen van LPDDR4-geheugen, dat onder meer in rijassistentie- en infotainmentsystemen wordt gebruikt, lagen begin 2026 al zo'n 280 procent hoger dan een jaar eerder. Ook de levertijden lopen in sommige gevallen met bijna vier maanden op.

Volgens adviesbureau Berylls blijft de druk op de toeleveringsketen waarschijnlijk tot 2028 hoog. Dus met andere woorden: terwijl de rest van de wereld steeds slimmer wordt dankzij AI, staan er in Italië auto's te wachten op een paar ontbrekende chips.

Via: Autobild

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