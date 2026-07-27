Europese autobouwers kunnen officieel geen kant meer op

Jup, dat was het dan. Het was leuk voor zolang het duurde, maar het is gedaan. Er is geen uitweg meer voor de Europese autobouwers die toch al in het nauw zitten. De situatie ziet er alles behalve rooskleurig uit en dat komt met name door de Chinese invasie in Europa en de mislukte Europese invasie in China.

Waar veel Europese merken een jaar of wat geleden nog de wonderlijke winstmarkt in China betraden met redelijk succes, is daar nu nog maar weinig van over, blijkt uit onderzoek van Automobilwoche. Het blijkt namelijk dat Europese spelers als Audi, BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen de Chinese fabrieken amper draaiende kunnen houden. Waar ze ruwweg 10 jaar geleden nog op 80 procent van de capaciteit draaide, is daar nu slechts nog 46 procent van over.

Chinezen zoeken heil in Europa, andersom is onmogelijk

We hoeven niet heel ver te zoeken naar een verklaring. Die vinden we makkelijk in de Chinese markt waar de concurrentie zo moordend is dat auto's tegen minimale marges of zelfs met verlies verkocht worden. Een situatie die zo enorm krap is, dat de lokale producenten hun heil zoeken in Europa. De export naar ons continent is in de afgelopen jaren zo explosief toegenomen dat de Chinese merken nu een marktaandeel van net geen 12 procent hebben weten te bemachtigen. Verwacht wordt dat er dit jaar 10 miljoen Chinese vierwielers naar de EU worden verscheept.

Met die groei zetten ze de Europese spelers ook op eigen grondgebied onder druk. Volkswagen is daarvan een goed voorbeeld, dat door mismanagement aan de ene kant en de rappe opmars van betaalbare Chinese auto's, nu in zulke grote problemen zit dat er naar verluidt 140.000 man op straat gezet moet worden.

Dat wil zeggen dat de Europese autobouwers niet alleen in Europa tegen capaciteitsproblemen aanlopen. Ook in China wordt gezocht naar oplossingen om de fabrieken enigszins rendabel te houden, al wordt er nog niet gesproken over sluitingen. Vermoedelijk doordat ook op de eigen markt vaak startende merken opspringen die productie willen starten door capaciteit bij bestaande fabrieken te huren. Dat lijkt een prima deal, ware het niet dat juist de Chinese overheid dit voor de nieuwere merken onrendabel maakt door het intrekken van subsidies en andere hulpmiddelen.

De oplossing is meer concurrentie?

Kortom, de problemen voor de Europese spelers stapelen zich alleen maar op. Er kan niet simpelweg naar China gekeken worden om te compenseren voor de problemen die in Europa spelen. Daar komt nog eens bij dat juist de Chinese fabrikanten dit wel kunnen doen, en ook in rap tempo doen. Ons continent wordt niet alleen gezien als de oplossing voor de malaise in het thuisland, maar ook als kersverse productiegrond. En ja, daarvoor wordt ook in toenemende mate gegrepen naar het huren of kopen van productiecapaciteit bij bestaande fabrieken. Zo sloten Geely en Ford vorige week nog een deal voor de Ford-fabriek in het Spaanse Valencia, waar de twee ook gaan samenwerken aan een compleet nieuwe auto.

Op korte termijn bieden de Chinese automerken dus een pleister die het financiële bloeden van de Europese autobouwers tijdelijk stopt, zowel in China als in Europa. Helaas blijft de onderliggende wond hiermee onbehandeld en ettert die gewoon door.

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