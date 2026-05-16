Er staat een nieuwe Toyota Supra van € 190.227 (!) op Nederlands kenteken

Het is alweer half mei, dus het is de hoogste tijd om de dikste auto’s die in april op kenteken zijn gezet onder de loep te nemen. Het Nederlandse wagenpark is weer uitgebreid met een aantal snoepjes.

Ferrari 296 Speciale

Foto: @chautomotive1

We beginnen met een primeurtje. De eerste 296 Speciale is op Nederlands kenteken gezet. Dit nieuwe hardcore model van Ferrari beschikt over 860 pk. Een indrukwekkend vermogen, maar vergeet niet: de gewone 296 heeft ook al 830 pk. Het verschil zit ‘m vooral in aerodynamica, gewichtsbesparing en een scherpere afstelling. De eigenaar koos voor een fraai kleurtje: Verde Toscana. Prijskaartje? € 634.573. Dat is meer dan het dubbele van wat een reguliere 296 kost. Historisch gezien zijn dit soort modellen van Ferrari wel waardevast. De vraag is alleen in hoeverre dat voor een V6 hybride geldt. Het zal de eigenaar waarschijnlijk een worst wezen, want hij heeft naast deze 296 Speciale óók een 458 Speciale. En vast nog wel meer.

Ferrari F80

Foto: Ferrari Kroymans

In april is er ook een nieuwe Ferrari F80 op kenteken gezet. Dat is alleen geen primeur, want Gerard van der Horst was een maandje eerder met zijn F80. Nu heeft ook @dutch.ferrari.collector een F80 aan zijn verzameling toegevoegd. Hij had al de Big Five, dus dat is nu de Big Six geworden (zoals we eerder deze week al schreven). Om te matchen met de rest van de collectie is de F80 uitgevoerd in Rosso Corsa. Het prijskaartje van deze auto bedraagt € 3.750.741. Daarmee vergeleken is de 296 Speciale opeens een koopje.

Toyota GR Supra Final Edition

De Toyota Supra was bedoeld als ‘betaalbare’ sportwagen, maar die vlieger gaat niet op als je een Supra V6 op Nederlands kenteken wil hebben. En al helemaal niet als je een Final Edition wil. Er staat nu een exemplaar op kenteken, en heeft – hou je vast – € 190.227 gekost. De prijs konden we vorig jaar al verklappen, maar de auto staat nu daadwerkelijk op gele platen. Er worden 300 exemplaren van gebouwd en dit is de enige voor Nederland. De Final Edition heeft maar liefst 435 pk (bijna 100 pk meer dan de gewone 3.0), een verstelbaar KW-onderstel, een carbon spoiler en een handbak. Een zeer smakelijk pakket, maar 190 mille is natuurlijk veel te veel geld voor een Supra.

Ford GTX1

Foto: Alexander Prevot

Zeldzamer dan zo’n beetje iedere Ferrari: deze Ford GTX1. De GTX1 is een Ford GT, maar dan met een targadak. Dit is in feite een aftermarket creatie, maar het project kreeg wel de zegen van Ford. Daardoor bleef de garantie behouden. Er zouden 100 exemplaren gebouwd worden. Naar verluidt zijn dat er uiteindelijk maar 38 geworden. Één daarvan – een prachtig donkerrood exemplaar – staat nu op Nederlands kenteken. De waarde van deze auto’s ligt rond de 5 ton, wat eigenlijk geen geld is voor een zeldzame variant van een iconische auto uit de jaren ’00.

Dodge Viper ACR

Foto: @078spotter

April was een goede maand voor de liefhebbers van Amerikaanse supercars, want er verscheen ook een Viper ACR van de laatste generatie op Nederlands kenteken. De ACR is een beest van een auto met een 654 pk sterke atmosferische V10 en extreme aerodynamica. Er staan slechts drie exemplaren van de laatste generatie Viper op gele platen en dit is de eerste en enige ACR op gele platen.

Met dank aan Edvar van Daalen (@KentekenNieuws)