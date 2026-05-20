Er worden echt heel erg veel EV's verkocht

Elektrische auto's worden echt als een malle verkocht...

Volgens het Internationaal Energieagentschap worden er in 2026 wereldwijd namelijk zo’n 23 miljoen elektrische auto’s verkocht. Dat is opnieuw een record. Daarmee komt het aandeel elektrische auto’s uit op ongeveer 28 procent van alle verkopen wereldwijd. Nu ligt dat nog rond een kwart, dus die groei gaat best snel.

Wat opvalt, het draait niet alleen meer om subsidies of verplichtingen. In veel markten beginnen elektrische auto’s ook qua kosten beter mee te komen met benzine en diesel. En als brandstofprijzen stijgen, zoals je nu op sommige plekken ziet, helpt dat natuurlijk ook mee. Alleen de groei verschilt wel per regio.

In Europa zit er flink tempo in, met bijna 30 procent meer verkopen dan een jaar geleden. In Azië, buiten China, gaat het zelfs nog harder met zo’n 80 procent groei. Aan de andere kant zie je ook dat het niet overal vanzelf gaat. In China en de Verenigde Staten zijn er juist minder elektrische auto’s verkocht, zo’n 8 procent minder. Dat heeft vooral te maken met veranderingen in beleid en subsidies.

Altijd goed om te weten dat iedereen een elektrische auto wil. Maar denk erom, niet allemaal tegelijkertijd opladen hè?

Dat vindt de Stedin niet leuk...