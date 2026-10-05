Mensen willen graag meer betalen voor Chinese EV's

Het is inmiddels niet heel vreemd meer dat je een Chinees merk meeneemt in je overwegingen als je in de markt bent voor een nieuwe auto. Maar of je er ook nog voor zou kiezen als hij even duur is als een vergelijkbare Europeaan, laat staan er meer geld voor over hebt, dan beginnen wij toch wel heel hard te twijfelen. Maar uit onderzoek blijkt dat er genoeg mensen zijn die met alle liefde meer betalen voor een Chinees dan een auto van de gevestigde orde.

Dat we langzaam maar zeker steeds meer de Chinese invasieve merken accepteren als onderdeel van het autolandschap, is wel te zien aan het groeiende marktaandeel. En dat is ook alles behalve vreemd. De nieuwkomers zetten hun auto's vaak tegen zo'n belachelijk scherpe prijs en met zo'n rijke uitrusting op de markt, dat je bijna dief van je portemonnee zou zijn als je dan toch bij VW, BMW of Mercedes-Benz aanklopt.

Waarom meer betalen?

Toch vonden onderzoekers van OC&C Strategy Consultants precies het tegenovergestelde. Er zijn mensen die met alle liefde meer geld neertikken als dat betekent dat ze dan juist in een Chinees mogen rijden. Met andere woorden: als ze mogen kiezen uit een aantal technisch exact dezelfde auto's die als enige verschil hun afkomst hebben, dan zouden ze graag bijbetalen voor de Chinese variant.

Nee, wij snappen ook niet wat die mensen bezield. Het lijkt ons juist een uiterst ongeïnformeerde keuze, al is het alleen al omdat we nog geen idee hebben over de kwaliteit van de auto's over een langere periode. De meeste merken zijn nog maar maanden tot enkele jaren actief in Europa en hebben dus nog een hoop te bewijzen.

Gelukkig gaat het ook niet over het overgrote deel van de ondervraagden. In totaal spraken de OCC'ers 8.000 personen verdeeld over acht landen, waaronder ook Nederland. Op ons grondgebied is slechts 9 procent van de ondervraagden bereid om de portemonnee te trekken om zichzelf voor een meerprijs van een Chinees te kunnen verzekeren. 37 procent overweegt een dergelijke auto alleen als hij maximaal even duur is als een vergelijkbare auto met een andere afkomst en de rest peinst er niet over, of enkel als hij goedkoper is.

Chinezen zijn beter

Opmerkelijk is dan ook dat we tegenwoordig ook het woord 'kwaliteit' in een zin met 'made in China' durven te gebruiken. We staan dus lang niet meer zo negatief tegenover de vierwielers die de Chinese merken hier introduceren Twee vijfde van de ondervraagde Nederlanders denkt zelfs dat er auto's tussen zitten die beter zijn dan wat de gevestigde orde op dit moment aanbiedt. Een derde heeft geen mening en iets meer dan een kwart denkt dat China nog steeds synoniem staat voor troep.

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