Er zijn op één dag 39 gloednieuwe M5’s op kenteken gezet!

Het artikel is iets later dan jullie gewend zijn (ondergetekende was op vakantie), maar we hebben ook deze maand weer een RDW-update voor jullie. Daarin gaan we kijken naar opvallende zaken in de registraties van augustus. Dit was vooral een interessante maand qua BMW’s. Komt dat even goed uit, want laat dat nu net het populairste merk zijn op Autoblog.

BMW M5

Onze RDW-goeroe Edvar ontdekte wat opvallends: er zijn op één dag maar liefst 39 gloednieuwe M5’s op Nederlands kenteken gezet. De prijzen lopen uiteen van € 156.839 tot € 176.591. Bij elkaar is dat bijna € 6,5 miljoen (!) aan M5’s. De champagne kon dus wel open bij BMW Nederland. Wat precies het verhaal hierachter is weten we niet. De auto’s zijn in ieder geval allemaal geregistreerd door een autobedrijf.

Sowieso doet BMW goede zaken met de M5, want in totaal zijn er 60 M5’s geregistreerd in de afgelopen maand. En als we over het hele jaar tot nu toe kijken, staat de teller al op 429 stuks. Zoals we al wisten, is deTouring verreweg het populairst: die is goed voor driekwart van de verkopen.

BMW i3

In ander BMW-nieuws: de Neue Klasse i3 is inmiddels ook gearriveerd in Nederland. We hebben nog geen foto van de specifieke auto, maar het zal vast de persdemo zijn. Het betreft een blauw exemplaar met een prijskaartje van € 75.516. Dat betekent dat er voor slechts € 2.521 aan opties op zit. Dat is ongeveer één optie dus, maar de First Edition is standaard al redelijk compleet. Dit zal vast niet de laatste i3 voor Nederland zijn, want de Neue Klasse lijkt goed in de smaak te vallen. We zijn benieuwd wat deze auto gaat doen qua verkoopcijfers.

Ferrari 12Cilindri

Foto credit: Kroymans Ferrari

Natuurlijk hebben de rijke Nederlanders hun geld ook weer laten rollen in augustus. Zo heeft iemand de sleutels van deze fraaie 12Cilindri in ontvangst genomen bij Kroymans. Deze auto is uitgevoerd in de kleur Azzurro La Plata, met een wit, pardon… Pelle Bianca interieur. De 12Cilindri kan deze kleurstelling uitstekend hebben. Prijskaartje? € 681.247. Veel geld, maar daarmee is het nog lang niet de duurste. Er staan inmiddels 38 exemplaren op kenteken, en de duurste kost maar liefst €885.252.

Lamborghini Revuelto

Foto credit: @tcarzzz_

In augustus zijn ook weer diverse Lambo’s aan het Nederlandse wagenpark toegevoegd. Een heel rijtje Urussen natuurlijk, maar ook een paar échte Lambo’s, waaronder deze Revuelto. Dit exemplaar is uitgevoerd in een schitterende donkergroene kleur. Het is geen gloednieuw exemplaar, want deze Revuelto werd vorig jaar nieuw geleverd in België. Het is dus een auto met de kop eraf en dat scheelt toch weer, want de nieuwprijs van dit exemplaar is maar liefst € 786.430. De Revuelto-teller staatn op 39, dus er staan nu ongeveer net zoveel Revuelto's als 12Cilindri's op Nederlands kenteken. We moeten er wel even bij vertellen dat de Lambo bijna een jaar eerder op de markt kwam, dus de 12Cilindri is bezig met een inhaalslag. Het voordeel van die laatste is dat er ook een Spider-variant is.

Mercedes-AMG Purespeed

De allerduurste nieuwe auto die in augustus op Nederlands kenteken verscheen, was geen Ferrari of Lamborghini, maar een Mercedes. We hebben helaas geen foto, maar het betreft een rode AMG Purespeed. Je weet wel, dat gekke ding zonder dak of voorruit op basis van een Mercedes SL. De Purespeed is ietsje pietsje duurder dan een SL: dit exemplaar heeft € 1.130.246 gekost. Ondanks het feit dat er maar 250 van gebouwd worden, is dit toch alweer het vijfde exemplaar op Nederlands kenteken.

Maserati 2000 GT

Foto credit: RM Sotheby's

Er zijn ook nog een paar klassieke pareltjes geregistreerd, waaronder twee 300 SL’s en deze bijzondere Maserati. Het betreft een A6G/54 2000 GT Coupé by Allemano uit 1956. Dit is een absolute zeldzaamheid: er zijn in totaal maar 60 A6G/54’s gebouwd en daarvan hadden er maar 21 een carrosserie van Allemano. Onder de fraaie motorkap ligt een 2,0 liter zes-in-lijn, die ook door Maserati in Formule 2-auto’s werd gebruikt.

Deze auto heeft heel wat omzwervingen gemaakt: de Maserati werd oorspronkelijk geleverd in de Verenigde Staten, verhuisde toen naar Australië en is nu via het Verenigd Koninkrijk in Nederland terecht gekomen. De auto werd eerder dit jaar geveild via RM Sotheby’s en de gelukkige nieuwe eigenaar heeft er omgerekend € 379.009 voor betaald.

Met dank aan Edvar van Daalen (KentekenNieuws) voor de input!

Headerfoto: @dadamphotography, via Autoblog Spots

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