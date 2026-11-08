Er zijn vorige maand 12 auto’s van €1.000.000+ op Nederlands kenteken gezet!

We schreven vrijdag dat de enige twee Koenigseggs van Nederland zijn geëxporteerd, maar gelukkig zijn er ook hele gave auto’s bijgekomen. In dit artikel duiken we in de registraties van de afgelopen maand.

Oktober was een topmaand qua registraties van dikke auto’s, want er zijn zeker twaalf auto’s op kenteken verschenen met een waarde van meer dan een miljoen. We nemen de hoogtepunten van de maand met jullie door.

Lexus LFA

Foto credit: @rvdsphotography

De Lexus LFA is een auto die in menig droomgarage van Autoblog-lezers (en -redacteuren) staat. Waarom dat zo is hoeven we waarschijnlijk niet uit te leggen. En nu is er een Nederlander die er daadwerkelijk eentje in zijn garage heeft gezet. Dit is nog maar de derde LFA op Nederlands kenteken. Het betreft een donkergrijs exemplaar, afkomstig uit Noorwegen. De nieuwprijs volgens de RDW was € 513.173, maar het bedrag dat de nieuwe eigenaar ervoor betaald heeft is waarschijnlijk het drievoudige. Een prachtige aanwinst voor de Nederlandse wegen!

Ferrari F80

We hebben helaas geen foto van deze specifieke auto, maar de volgende Ferrari F80 is alweer op Nederlands kenteken gezet. Daarmee staat de teller op vier. Bij de LaFerrari duurde dat een stuk langer: er stond jarenlang maar één exemplaar op Nederlands kenteken. Het prijskaartje van deze auto? € 3.832.293. Overigens zijn de vier F80’s die tot nu toe op kenteken staan allemaal rood. Kroymans heeft ook een fraai groen exemplaar geleverd, maar die staat nog niet op kenteken.

Porsche 992 GT3 S/C (5x)

Foto: @MV_cars, via Autoblog Spots

Geen auto van meer dan een miljoen, maar wel gaaf: de nieuwe 992 GT3 S/C, oftewel de GT3 Cabrio. Er zijn in de afgelopen maand meteen vijf exemplaren op Nederlands kenteken verschenen. De eerste (de persdemo) was een rode en daarnaast zijn er twee grijze, een zwarte en een groene GT3 S/C geregistreerd. Vooral die laatste is erg fraai. De prijskaartjes lopen uiteen van € 407.874 tot € 422.408.

Ferrari Enzo

Foto: Bonhams

Er is een Ferrari Enzo op kenteken gezet, maar we moeten er meteen bij zeggen: die is ook alweer geëxporteerd. Het ging om een Enzo die in 2019 geveild werd op de Zoute Sale in Knokke-Heist en destijds 26.707 kilometer op de teller had staan. De auto is toen geveild voor € 1,5 miljoen. Dat was achteraf gezien een koopje: vorig weekend werd er een vergelijkbare Enzo geveild voor € 6 (!) miljoen.

Ferrari 250 GT Cabriolet Pinin Farina (2x)

Foto’s: RM Sotheby’s

Nederlanders kopen niet alleen moderne Ferrari’s, er zijn afgelopen maand ook diverse klassieke Ferrari’s op kenteken gezet. En niet de minste. Wat dacht je van deze bloedmooie 250 GT Cabriolet Pinin Farina Series 1? Deze auto werd deze zomer geveild tijdens Monterey Car Week en is kennelijk in Nederlandse handen gekomen. Deze klassieker uit 1958 is nog in hoge mate origineel en was 40 jaar in handen van de vorige eigenaar. De nieuwe Nederlandse eigenaar heeft omgerekend € 4,4 miljoen neergeteld voor deze auto. Daarnaast is er ook nog een 250 GT Cabriolet uit 1961 op kenteken verschenen. Dit is een Series 2. Deze auto is bijzonder fraai uitgevoerd in green over tan, een van dé klassieke kleurencombinaties. Dit groene exemplaar was een stuk goedkoper: deze auto heeft ‘maar’ € 1.580.000 gekost.

Ferrari 365 GTS/4

Foto: RM Sotheby’s

We blijven nog even bij het thema ‘bloedmooie open Ferrari’s’, want de Daytona Spider valt ook zeker in deze categorie. Wat een plaatje! Van de Daytona Spider zijn er maar 122 gebouwd en daarvan waren er maar 18 voor Europa. Dit is er eentje van. De auto is van eigenaar gewisseld via een gesloten veiling, dus we weten niet wat er precies voor betaald is, maar de waarde ligt rond de € 2,5 miljoen.

Mercedes 300 SL (3x)

Naast klassieke Ferrari’s zijn 300 SL’s natuurlijk ook zeer gewilde klassiekers. Er zijn in oktober maar liefst drie exemplaren op Nederlands kenteken gezet: twee witte Gullwings en een grijze Roadster. Prijzen hebben we niet, maar de waarde van een 300 SL ligt doorgaans ergens tussen de € 1,2 en de € 2 miljoen.

Mercedes Simplex 40 HP

Foto: RM Sotheby’s

Tot slot nog een héle oude Mercedes: een Simplex uit 1904. Deze auto komt regelrecht uit het Owls Head Transportation Museum in Maine en staat nu dus gewoon op Nederlands kenteken. Zoals de naam al doet vermoeden heeft deze auto 40 pk, uit een 5,3 liter viercilinder. 10 pk per cilinder dus, maar dat was voor die tijd een indrukwekkend vermogen. De nieuwe eigenaar heeft maar liefst € 3,6 miljoen betaald voor dit stukje historie op de veiling in Monterey.

En nog meer

Dat was nog niet alles: zo is er ook nog een blauwe Carrera GT op kenteken gezet, een Fiat 8V uit 1954 ter waarde van € 905.000 en een Ferrari 599 GTO. Het kon niet op in oktober!

Met dank aan Edvar van Daalen (@KentekenNieuws) voor de input!

Headerfoto: @rvdsphotography

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