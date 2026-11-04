Er zit een addertje onder het gras bij deze Mercedes CLK GTR

Een Mercedes-Benz CLK GTR is van zichzelf bijzonder genoeg om ongeveer elke autoliefhebber spontaan te laten kwijlen. Van deze legendarische GT1-racer zijn namelijk maar een paar straatversies gebouwd. Toch heeft S-Klub LA het voor elkaar gekregen om een exemplaar te presenteren dat nog een stuk opvallender is. Maar iets klopt niet helemaal.

Deze CLK GTR is niet helemaal eerlijk

Het CLK-project onder de naam: Game Over, werd onthuld tijdens de SEMA-beurs in Las Vegas die nu aan de gang is. De bijzondere creatie komt van S-Klub LA, die wel meer vreemde auto's op zijn naam heeft staan, en Slang500. De auto heeft echt alles weg van een CLK GTR, inclusief de koplampen, wielkasten, achtervleugel, luchtinlaat en ook de vleugeldeuren. Verder beschikt de speciale auto een aparte rood-witte kleurstelling, een nogal opvallend setje witte HRE-velgen. Maar wat klopt hier dan niet?

De auto is helemaal geen Mercedes. De basis van de auto bestaat uit een McLaren 750S. S-Klub heeft de Britse supercar dus een compleet nieuwe carrosserie gegeven, geïnspireerd op de Duitse racelegende.

Een Britse supercar in Duits racekostuum

Onder de CLK GTR body zit nog altijd dezelfde techniek van de McLaren 750S. Die geeft je standaard een 4,0-liter biturbo-V8 met 740 trappelende paardjes. De originele Mercedes-Benz CLK GTR deed het met een atmosferische 6,9-liter V12 met ongeveer 604 pk.

Binnenin wordt het al snel duidelijk om wat voor auto het gaat. Het dashboard, de digitale schermen en de middenconsole zijn duidelijk afkomstig uit de McLaren.

Voor wie toch niet helemaal bekend is met de CLK GTR. Deze domineerde in 1997 het FIA GT-kampioenschap en groeide uit tot een van de bekendste homologatiespecials uit die periode. Van de straatversie verschenen maar twintig coupés en zes roadsters. In 2023 is er nog een CLK GTR onder de hamer gegaan. Deze had 170 kilometer op de teller staan en is uiteindelijk weggegaan voor ongeveer 9,3 miljoen euro.

Of Mercedes deze moderne interpretatie echt kan waarderen, durf ik niet te zeggen. Maar ben jij nou bij SEMA en dacht je dat dit een echte CLK GTR was? Helaas.

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