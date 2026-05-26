Blijf weg uit Rotterdam, ik herhaal, blijf weg uit Rotterdam!

Van alle Nederlandse steden was Rotterdam best lekker om door te rijden met de auto. Dat is niet meer en de komende weken al helemaal niet.



Rotterdam. Ooit een stad waar je als automobilist best goed doorheen kon rijden. Tegenwoordig is dat wel anders. Het Hofplein is een openhartoperatie, in de zomermaanden zorgt machocultuur voor problemen in het centrum en daar komt nu een sluiting van de Erasmusbrug bovenop. Lekker dan!

Sinds vandaag, dinsdag 26 mei 07:00 uur, kun je beter wegblijven. De rijbaan van noord naar zuid bij de Erasmusbrug wordt afgesloten en daarna is het eigenlijk gewoon klaar voor auto’s. Ook verkeer in de andere richting kan geen gebruik meer maken van de brug. Pas op vrijdag 3 juli om 16:00 uur is het leed geleden. Tot die tijd is het devies simpel. Blijf gewoon weg uit het centrum van de stad met je automobiel, in ieder geval rondom de Erasmusbrug.

Wat zijn ze aan het doen dan?

De gemeente grijpt de afsluiting aan voor groot onderhoud. Het wegdek van de Erasmusbrug wordt vernieuwd en beschadigd asfalt wordt aangepakt. Vooral de westelijke rijbaan moet eraan geloven, terwijl de andere kant meteen onder de loep wordt genomen.

Wie toch per se met de auto de Maas over wil, wordt omgeleid. Via de Willemsbrug of de Maastunnel is het nog steeds mogelijk de rivier over te steken. Maarrrr. Deze routes zijn normaal al druk, laat staan als een van de belangrijkste verbindingen in de stad eruit ligt. Reken dus op vertraging, frustratie en een stijgende bloeddruk. Zeker met zomerse temperaturen zoals vandaag.

Hulpdiensten mogen overigens nog wel gebruikmaken van de Erasmusbrug. Maar daar heb je, tenzij je een ambulancebroeder bent, in principe weinig aan.

Ga toch fietsen

Fietsers mogen wel gedeeltelijk gebruik blijven maken van de brug. In ieder geval van noord naar zuid blijft de route open. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan het fietspad aan de noordkant.

De werkzaamheden vinden dagelijks plaats tussen 07:00 en 19:00 uur, met uitloop als het tegenzit. Gewoon lekker wegblijven. Of de fiets of het OV pakken. Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben.