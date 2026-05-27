EU-bestuurders hebben stiekem een hekel aan EV’s: ‘’440 kilometer in 7 uur’’

De Europese Commissie wil er al jaren veel aan doen om de gewone burger zo snel in een EV te krijgen. De politici moesten daarom vanaf 2022 zelf maar het goede voorbeeld geven. Ze zijn nu voorzien van een behoorlijk luxe BMW i7’s. Da’s geen straf, zou je zeggen.

Wat is er aan de hand?

Het Europees Parlement en de Europese Commissie verhuizen maandelijks van Brussel naar Straatsburg voor de plenaire weken. Een rit van zo'n 440 kilometer. En precies daar wringt de schoen, zo blijkt uit een reconstructie van nieuwsmedium Politico , dat sprak met medewerkers uit acht verschillende kabinetten.

De elektrische BMW’s halen de rit van Brussel naar Straatsburg niet altijd waardoor er onderweg wordt gestopt voor een laadpauze. Vervolgens wordt er onderweg rustig aan gereden om de bestemming maar te bereiken zonder nog eens te moeten laden. "Maar dat werkt niet echt," verzucht een anonieme medewerker van een geïrriteerde commissaris. De reistijd loopt op die manier soms op tot wel zeven uur.

Volgens ingewijden is de frustratie inmiddels zo hoog opgelopen dat het probleem onlangs is aangekaart tijdens een officiële vergadering van het College van Commissarissen. De klagende politici kregen te horen dat ze hun frustraties maar moesten neerleggen bij Begrotingscommissaris Piotr Serafin, die over de administratie gaat.

Hoogste baas rijdt gewoon nog op fossiele brandstof

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft er geen last van. Zij wordt om veiligheidsredenen vervoerd in een zwaar gepantserde limousine. Volgens de EU is er nog geen elektrische auto die deze mate van veiligheid kan bieden. En daarom stookt de voorzitster onder politiebegeleiding gewoon nog ouderwets fossiele brandstof.

De Hongaarse Eurocommissaris Olivér Várhelyi heeft een andere creatieve achterdeur gevonden. Hij heeft zijn officiële elektrische limousine al een paar keer aan de kant gezet en reist nu samen met zijn team naar Straatsburg in een ronkende benzine- of dieselbus.

Lekkere timing..

Het moment van deze interne Brusselse ruzie is pijnlijk. De Commissie heeft onlangs de strengere emissie-eisen voor autofabrikanten juist wat versoepeld — verbrandingsmotoren mogen na 2035 toch blijven bestaan als ze op klimaatneutrale brandstoffen rijden — maar voor het eigen personeel is de EV-plicht onverbiddelijk.

Bovendien presenteert de Europese Commissie in juli 2026 haar langverwachte elektrificatieplan. Daarmee wil Von der Leyen de transitie naar elektrisch rijden en het afschaffen van fossiele brandstoffen in Europa in een nóg hogere versnelling zetten vanwege de aanhoudende energiecrisis in het Midden-Oosten.

Foto: BMW M760e gespot door ecnerualcars