Chinese autofabrikanten zagen de bui een paar maanden geleden al hangen en hebben inmiddels zo'n beetje elke PHEV die ze hebben op een boot naar ons continent gezet. Ook werken ze aan manieren om de aankomende handelsbeperkingen te omzeilen, maar daar lijkt nu een stokje voor gestoken te worden.

De beleidsmakers in Brussel spelen al vrij lang met het idee om China wat meer handelsbeperkingen op te leggen naast de importheffingen die al op elektrische auto's van toepassing zijn. Onlangs werd daarin een kleine winst geboekt met een overeenkomst met China voor het opleggen van een importlimiet van PHEV's vanuit het land. Maar die gaat natuurlijk niet gelijk in, waardoor Chinese fabrikanten nog voldoende ademruimte hebben om maatregelen te treffen om de plannen te omzeilen en onverminderd PHEV's in Europa te blijven slijten.

Ook Japan, Turkije, Zuid-Korea en anderen krijgen quota's

Een onderdeel van die omzeilende maatregelen is het opvoeren van de export zodat alle havens in Europa vol staan met Chinese PHEV's, vlak voor het ingaan van het handelslimiet begin volgend jaar. Andere opties zijn het verplaatsen van de productie naar Europa of landen er omheen. Nu zeggen we productie, maar is het eerder een IKEA-achtige constructie waarbij volledig geproduceerde auto's enkel nog in elkaar geschroefd worden. Daarvoor staan ondermeer landen als Turkije en het Verenigd Koninkrijk op de kaart.

Maar daar steekt de EU waarschijnlijk ook een stokje voor. Brussel is volgens ingewijden namelijk voornemens om de import van PHEV's uit landen als Turkije, het VK, Zuid-Korea en Japan aan banden te leggen. Deze quota's zouden op 1 december al ingaan. Vanaf dat punt mogen er jaarlijks nog maar 310.000 PHEV's uit Japan komen, 230.000 uit Turkije, 105.000 uit Zuid-Korea en 190.000 uit het Verenigd Koninkrijk. Net als voor de Chinese limieten, geldt ook hier dat er elk jaar 6 procent meer auto's geïmporteerd mogen worden.

Zonder marktaandeel geen elektrificatie

De EU voelt zich genoodzaakt om de stap te nemen, omdat het veel lastiger is om de import van PHEV's aan te pakken, omdat veel de productie hiervan in landen gebeurt waar al handelsovereenkomsten mee gesloten zijn. Het maakt het daarom bijvoorbeeld ook vrijwel onmogelijk om importheffingen te treffen en zorgt ervoor dat er altijd gaten in het net zullen blijven bestaan.

Volgens de Europese Commissie zijn de handelsbeperkingen nodig om de eigen automakers te beschermen in een tijd waarin ze miljarden investeren in hun eigen toekomst. Juist die partijen trekken continu aan de alarmbellen, omdat ze stellen dat de concurrentie uit China niet alleen oneerlijk is, maar ook vreet aan het marktaandeel dat ze zo hard nodig hebben om de overstap naar elektrificatie te kunnen financieren.