Europa gaat China nog harder aanpakken met nog meer importheffingen

Sinds 2024 hebben Chinese automakers te maken met een extra importheffing op elke elektrische auto die ze in Europa invoeren. Maar de Chinezen blijken niet voor een gat te vangen en vonden een omweg. De Europese Commissie wil nu ook die aanpakken.

De importheffingen op elektrische auto's uit China moesten leiden tot een ietwat eerlijkere concurrentiepositie voor Europese autobouwers tegenover de invasie van veel goedkopere Chinese EV's. Over of dat ook doel ook daadwerkelijk bereikt is, valt uitvoerig te discussiëren. Waar niet over te praten valt, is het feit dat de Chinese autobouwers na het instellen van de heffingen heel snel schakelden naar de export van meer niet volledig elektrische voertuigen die niet onder de heffingen vielen.

Van PHEV naar EREV

Veel Chinese spelers, die aanvankelijk Europa betraden als 'volledig elektrisch' merk, trokken die keutel snel weer in en begonnen ook PHEV's te leveren. Aangezien deze nog een verbrandingsmotor hebben, hoeft hier geen extra importheffing betaalt te worden. En dat ging van kwaad tot erger, want nu is ook de EREV in opkomst. Dat is eigenlijk niets meer dan een volledig elektrische auto die een benzinemotor als aggregaat aan boord heeft. Toch hoeft ook hierop geen importheffing betaald te worden.

Dat laatste was voor de Europese Commissie blijkbaar de druppel die de emmer deed overlopen. Volgens het Duitse Handelsblatt zou de Commissie bezig zijn met een voorstel om ook op half-elektrische voertuigen uit China een importheffing in te stellen.

Afgelopen donderdag bespraken Europese leiders de mogelijkheden om zwaardere maatregelen te treffen in een poging om verschil tussen de Europese en Chinese spelers op te heffen. Er zou ondermeer gesproken zijn over het aanpakken van spelers als BYD, SAIC en Chery.

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