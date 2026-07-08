EU legt import Chinese banden aan banden

Het kan dus wel: de EU die een nieuwe maatregel neemt waar iedereen uiteindelijk voordeel bij heeft. In dit geval gaat de veiligheid op het hele Europese asfalt er waarschijnlijk aanzienlijk op vooruit.

De Europese Commissie heeft namelijk besloten dat het gedaan moet zijn met de prijsvechtende Chinezen op de bandenmarkt. De dumppraktijken die deze fabrikanten erop nahouden heeft ervoor gezorgd dat Europese spelers de concurrentiestrijd in het laagste prijssegment compleet hebben moeten opgeven. Doordat de Chinezen hun banden onder kostprijs op de Europese markt verkopen, zouden Europese spelers daadwerkelijk 'materiële schade' opgelopen hebben. Naast dat dit een ongezonde marktsituatie oplevert, valt er ook maar weinig goeds te zeggen over de banden die nog wel in dit goedkope segment te krijgen zijn.

Goedkoop wordt duurkoop

Vanaf vandaag krijgen de Chinese autobandenmakers dan ook te maken met een verhoogde importheffing van 45,3 procent op de importprijs die bij de douane wordt aangegeven. Er is een uitzondering voor 64 fabrikanten die banden produceren voor niet-Chinese merken. Denk hierbij aan namen als Hankook, Pirelli, Goodyear en Continental. Deze krijgen te maken met een speciaal voor hen ingestelde importheffing van tussen de 24,4 en 4,3 procent.

Hoewel het doel van de nieuwe regelgeving vooral bedoeld is om de Europese spelers weer een eerlijke concurrentiepositie te geven en de Chinese dumppraktijken een halt toe te roepen, zal dit ook ongetwijfeld een gevolg hebben voor de automobilist. Enerzijds zullen koopjesjagers duurder uit zijn, maar anderzijds zullen gaat het indirect voor een veiliger verkeer zorgen.

Financieel gezien de slechtste keuze

Sla er maar eens een willekeurige bandentest op na. De Chinese prijsvechters laten, met een enkele uitzondering, telkens weer zien dat ze de onveiligste koop zijn. Dat je jezelf onveilige banden gunt, snappen wij al niet, maar dat je daarmee ook de rest van de weggebruikers in gevaar brengt, snappen de kopers van deze banden waarschijnlijk niet. Nu is het enkel nog hopen dat de Chinese banden zo duur worden dat juist deze ook financieel gezien de slechtste keuze worden voor de koopjesjagers.

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