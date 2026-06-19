Betekent ban op flitsapps het einde van Flitsmeister en Waze?

Het is de normaalste zaak van de wereld dat je een Flitsmeister of andere navigatie-app aan hebt tijdens het rijden. Is het niet om je route te weten, dan wel om files of potentieel gevaarlijke situaties te zien. De echte reden is natuurlijk dat je precies weet waar de flitsers staan. Dat laatste is meerdere EU-lidstaten een doorn in het oog en de uitspraak in een Franse rechtszaak kan iets bijzonders betekenen over de toekomst van flitsapps.

Het lijdend voorwerp in de Franse rechtszaak is een app genaamd Coyote, die qua functionaliteit overeenkomt met apps als Waze. Gebaseerd op het principe dat gebruikers bijdragen aan de meldingen die je ziet. Oftewel, tijdens het rijden kan jij doorgeven wat er allemaal gebeurt. Situaties op de weg zoals stilstaande voertuigen, dieren op de weg, zwaar weer maar dus ook flitsers die niet permanent in het systeem staan. In Frankrijk is het strafbaar om dergelijke apps te gebruiken, wat leidde tot een rechtszaak aangespannen door Coyote. De makers van die app beweren dat binnen de vrije regels van de EU het gebruiken van de app niet strafbaar zou moeten zijn.

EU-lidstaten bepalen zelf

Het resultaat van deze rechtszaak is nu duidelijk: de aanklacht van Coyote is verworpen. Volgens het Hof van Justitie is er geen EU-brede manier om dit aan te pakken: lidstaten mogen dit zelf bepalen. Oftewel: als Frankrijk de wetgeving wil doorzetten die verbiedt dat je dergelijke apps gebruikt, mag dat. Bovendien geldt dit niet enkel voor apps uit het thuisland, maar ALLE dergelijke apps. Het gaat dan specifiek om apps waar gebruikers locaties van flitsers en politie kunnen melden aan andere gebruikers.

Wat betekent dit voor jou?

Voor nu betekent de ban op flitsapps nog niet bijster veel, helemaal voor ons Nederlanders. Met twee kanttekeningen. Ten eerste, goed in de gaten houden wat Frankrijk definitief beslist conform deze apps in het thuisland. Wanneer het illegaal wordt, kan je dus een boete krijgen voor Flitsmeister op je dashboard weergeven. De andere kanttekening is de precedent die Frankrijk schept. Als dus blijkt dat er niks EU-breeds is om regelgeving tegen te gaan, kunnen meer lidstaten besluiten om nieuwe regels in te voeren wat betreft flitsapps. Of Nederland dat ook besluit is een tweede, maar als het blijkt te werken: misschien wel. HLN bericht erover dat er in België geluiden zijn geweest om flitsapps in de ban te doen, dus wellicht dat dit een extra zetje geeft.

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