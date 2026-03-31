EU wil dat je minder rijdt maar wel duur blijft tanken

Alsof autorijden al niet duur genoeg was, komt Brussel nu met een nieuwe boodschap: je moet het vooral minder gaan doen. Niet goedkoper, niet makkelijker, gewoon minder. De Europese Commissie ziet het brandstofverbruik als probleem en kijkt daarbij vooral naar jou, de automobilist.

Minder rijden is het nieuwe beleid

De Europese Commissie heeft de lidstaten opgeroepen om het brandstofverbruik omlaag te krijgen. En ja, dat betekent dus eigenlijk: minder rijden, zo meldt het AD.

De aanleiding is de dreigende verstoring van de olietoevoer, onder andere door problemen rond de Straat van Hormuz. Minder aanbod dus, en dus moet de vraag gewoon omlaag. De oplossing volgens Brussel? Simpel: laat mensen minder vaak in de auto stappen. Klinkt logisch op papier, iets minder in de praktijk.

Thuiswerken en langzamer rijden

Om dat voor elkaar te krijgen, wordt er gekeken naar bekende maatregelen. Meer thuiswerken, vaker het openbaar vervoer pakken en minder vliegen. Voor wie toch de auto pakt, zijn er ook ideeën. Denk aan lagere maximumsnelheden of zelfs systemen waarbij niet iedereen elke dag de weg op mag in steden.

Oftewel: autorijden mag nog wel, maar liefst zo min mogelijk en zo langzaam mogelijk. Lachen.

Accijns verlagen? Ben je gek?

Opvallend is vooral wat Brussel níet wil: lagere brandstofprijzen.

Waar in Nederland regelmatig wordt gepleit voor een accijnsverlaging, waarschuwt de Europese Commissie juist dat dit het probleem alleen maar zal erger zal maken. Goedkopere brandstof leidt namelijk tot meer gebruik, en dat is dus precies wat ze niet willen. Dus simpel gezegd: minder rijden graag, maar wel tegen dezelfde prijs.

Kabinet nog niet in paniek

In Den Haag is de reactie vooralsnog… gematigd. Het kabinet wil niet meteen in crisismodus schieten en kijkt eerst naar mogelijke scenario’s.

Toch lijkt de toon langzaam te veranderen. Waar eerder nog wat nonchalant werd gereageerd, groeit nu toch een beetje het besef dat de situatie serieuzer kan worden. Binnen enkele weken moet duidelijk worden welke maatregelen Nederland eventueel overweegt.

Autoloze zondagen? Voorlopig niet. Maar helemaal geruststellend klinkt het nou ook niet echt.