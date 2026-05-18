Het lijkt erop dat er een APK bij komt in Nederland

De Algemene Periodieke Keuring is misschien niet altijd een fijne maatregel, maar zorgt er wel voor dat er minder rammelende barrels op de Nederlandse wegen rijden. Zou zo’n keuring niet voor meer zaken in het leven moeten gelden, zoals kapsels of persoonlijke hygiëne? Laten we het maar even bij voertuigen houden. Volgens de Europese Unie zou er namelijk ook een verplichte keuring moeten komen voor motorfietsen. En daar is de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) het totaal niet mee eens.

De verschillende commissies van de Europese beleidsmakers hebben overleg gehad over het invoeren van een motor-APK. Het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn het al eens over de invoering. Er mist alleen nog de handtekening van de Raad van de Europese Unie. Die raad vindt dat landen hier zelf over moeten bepalen. De drie partijen gaan de komende tijd nog wat meer kopjes koffie met elkaar drinken. Ze hopen eind dit jaar of begin 2027 met een besluit te komen.

Hoe ziet een motor-APK eruit?

Volgens de BOVAG wordt er nu gesproken over enkel een APK-plicht voor motorfietsen met een motorinhoud van meer dan 125 cc, of met een nettovermogen van meer dan 11 kW. Als het voorstel dat er nu ligt wordt goedgekeurd door de Raad mogen de landen zelf bepalen op welke punten de motoren worden gekeurd en hoe vaak dit moet gebeuren. Ter herinnering: nieuwe auto’s moeten na vier jaar voor het eerst voor de APK. Na de eerste APK moeten ze om de 2 jaar gekeurd worden tot ze 8 jaar oud zijn. Daarna elk jaar. Voor diesels en auto’s op LPG of een ander gas gelden andere regels.

Nederlandse strijd tegen Europese motor-APK

Als het aan het Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging ( KNMV ) ligt, komt er geen verplichte keuring voor motorfietsen. Volgens de vereniging is een motor-APK te duur en bureaucratisch. Het invoeren van de maatregel kost veel en levert weinig op, denkt de KNMV. Er is volgens de motorrijdersorganisatie ook geen reden om een APK-plicht in te voeren. Minder dan één procent van de ongevallen met motoren komen door technische gebreken. Ook kijkt de KNMV naar onze zuiderburen: daar is de motor-APK afgeschaft, omdat ie niet effectief bleek. De keuring was te duur en zorgde voor een instorting van de motorfietsverkoop.

Om de oproep tegen de motor-APK kracht bij te zetten, zette de vereniging een petitie op genaamd ‘motor-APK: Nee’. Inmiddels zijn er meer dan 32.000 handtekeningen mee opgehaald. De belangenbehartiger hoopt in de komende maanden nog meer stemmen binnen te halen om aan de EU te laten zien: wij in Nederland hoeven geen keuring voor motorfietsen.