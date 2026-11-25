Seat heeft de Leon een opfrisser gegeven vanwege de strenge Euro 7-emissienorm. Vaak betekent de komst van een nieuwe norm dat motoren worden afgeknepen, maar bij de leukste Leon-uitvoering gebeurt vreemd genoeg het tegenovergestelde!

Met de Euro 7-norm stelt de Europese Unie hogere eisen aan uitstoot van vieze dampen. De benzinemotoren van nieuwe auto's moeten in veel gevallen worden aangepast of vervangen. Zo ook bij de Seat Leon.

Sterker én zuiniger!

Het mild-hybride deel van het Leon-motorengamma blijft bestaan met twee verschillende 1,5-liter mild-hybride opties die beide gekoppeld zijn aan een zeventraps DSG-automaat. De instapper is wel aangepast, maar behoudt zijn vermogen van 116 pk. Het opvallende nieuws zit bij de sterkere versie. Die had 150 pk. Na de aanpassingen voor Euro 7-milieuregels schiet dat vermogen naar 160 pk. Hetzelfde zagen we eerder gebeuren met wat plug-in hybrides Peugeots.

Wie denkt dat die extra kracht ten koste gaat van het drankgebruik, heeft het mis. Sterker nog, de grotere motor is door slimme optimalisaties zuiniger geworden. Waar de Volkswagen-motor voorheen een gemiddeld verbruik van 5,4 liter per 100 kilometer opgaf, klaart de nieuwe 160 pk variant dezelfde klus met 5,3 liter op 100 kilometer. Wederom, het scheelt niet veel maar is toch apart.

Deze aandrijflijn ligt natuurlijk in veel meer Volkswagen AG-modellen. Denk aan de Golf, Tiguan en Passat, maar ook de Skoda Octavia, Audi A3 en Cupra Formentor hebben een versie met de 1,5 eTSI. Of deze modellen ook een vermogensupgrade krijgen door Euro 7, is op dit moment niet bekend.

Nog meer Leon-aanpassingen

Seat grijpt dit moment aan om ook maar wat meer verschillen aan te brengen tussen de verschillende uitvoeringen. De Style-instapper krijgt een zwarte grille-omlijsting en zwarte accenten bij de koplampen. Aan de binnenkant zitten nu Aurora Green textielsoorten op de stoelen en deurpanelen, gecombineerd met Black Soul-elementen, Stone Blue sierlijsten en een Storm Grey hemelbekleding.

Voor de sportievere FR plakt Seat wat glanzend zwarte accenten op de bumpers, zwarte spiegelkappen en een FR-logo op de B-stijl. Ook binnenin verschilt de FR wat van de Style. De leuker uitgevoerde Leons krijgen een donkere bekleding genaamd Nuance Dark Fusion Grey met Dark Aluminium Matt-accenten. Optioneel is er een Dinamica-interieur leverbaar.

Daarnaast breidt Seat het palet uit met velgmaten van 16 tot 18 inch en frisse lakkleuren als Fiord Blue en Graphene Grey. Vanaf eind november 2026 rollen de aangepaste varianten de showrooms binnen. Doe ons nog steeds toch maar liever een Cupra Leon.