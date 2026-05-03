Euro 7-norm: dit verandert er voor de Nederlandse automobilist

Na jaren van politiek gesteggel zijn de Europese uitstootregels voor nieuwe auto’s vastgelegd. Hoewel de soep minder heet wordt gegeten dan zij aanvankelijk werd opgediend, brengt Euro 7 ingrijpende veranderingen met zich mee. Niet alleen voor benzineauto's, maar voor het eerst ook voor elektrische auto's. In dit artikel neem ik je mee door de veranderingen en hoe dat invloed heeft op jou.

Wat is Euro 7?

Euro 7 is de opvolger van de huidige Euro 6-norm (voor personenauto's) en Euro VI (voor vrachtwagens). Het doel mag duidelijk zijn: Europa groener maken. Concreet wil de EU met de nieuwe regels de luchtkwaliteit in Europa verbeteren door de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof te beperken. Waar voorgaande normen zich uitsluitend richtten op wat er uit de uitlaat kwam, kijkt Euro 7 naar het volledige plaatje: van remmen en banden tot de levensduur van accu’s.

Veranderingen voor benzine- en dieselauto’s

Voor de gemiddelde Nederlandse koper van een nieuwe benzine- of dieselauto verandert er aan de uitlaat verrassend weinig. Na felle kritiek uit de auto-industrie en van diverse lidstaten is besloten om de limiet op uitlaatgassen voor personenauto's grotendeels gelijk te houden aan de huidige Euro 6-normen. De aanscherpingen die overblijven zijn:

Strengere testcondities: Auto’s moeten hun emissiewaarden nu ook waarmaken onder extremere omstandigheden, zoals bij zeer hoge temperaturen of korte ritten in de stad.

Langere levensduur: Fabrikanten moeten garanderen dat een auto na 160.000 kilometer of acht jaar nog steeds aan de eisen voldoet.

Uitstoot monitoren: Nieuwe voertuigen krijgen systemen die continu de uitstoot meten en een melding geven wanneer het fout gaat.

EV’s ook aangepakt!

Wie dacht dat elektrische auto's de dans zouden ontspringen, heeft het mis. Voor het eerst introduceert Europa regels die ook voor emissievrije voertuigen gelden. De eerste uitstootregels voor elektrische auto’s zijn:

Fijnstof: Euro 7 stelt grenzen aan deze uitstoot van fijnstof die vrijkomt bij rem- en bandenslijtage. Dit geldt dus voor alle auto’s, dus ook volledig elektrische. Omdat EV’s zwaarder zijn, kan dit voor fabrikanten een technische uitdaging opleveren. Voor auto’s op fossiele brandstoffen worden ook kleinere fijnstofdeeltjes gemeten.

Remstof: Ook de vieze deeltjes die vrijkomen bij het remmen worden gemeten. Dit is een primeur. Voorlopig hebben nieuwe auto’s een limiet van 7 milligram fijnstof per kilometer. Later wordt deze regel aangescherpt.

Batterijduur: Om te voorkomen dat EV's na een paar jaar al een nieuwe accu nodig hebben (wat milieubelastend is), komen er minimumeisen. Een batterij moet na vijf jaar of 100.000 kilometer nog 80 procent van zijn capaciteit hebben, en na acht jaar of 160.000 kilometer nog minimaal 72 procent.

En grotere voertuigen?

Bestelbussen gaan tot 3.500 kilo mee in de regelgeving van de personenauto’s. Voor vrachtwagens en grote bussen blijven de regels nog even zoals ze zijn. Ergens in 2030 komt er een nieuwe Euro-regeling voor het zwaardere materiaal.

Voor vrachtwagens en bussen dalen de toegestane limieten voor stikstofoxiden aanzienlijk. Ook komen er specifieke limieten voor stoffen die voorheen niet gereguleerd waren, zoals lachgas (N2O). Toch zijn deze emissienormen minder streng dan de regels die in eerste instantie door de Europese Commissie zijn voorgesteld.

Vanaf wanneer en voor wie geldt de Euro 7-norm?

Voor vrachtwagens en grote werkbussen duurt het nog even, maar de Euro 7-norm voor personenauto’s gaat wel al vrij binnenkort in, maar wel voor een specifieke groep auto’s, dus let even op. Euro 7 is van toepassing op alle nieuwontwikkelde automodellen die vanaf 29 november 2026 worden geregistreerd. Dit zijn dus niet alle auto’s, maar alle nieuwe modellen en generaties.

Een jaar later, op 29 november 2027 dus, geldt Euro 7 voor alle nieuwgeregistreerde auto’s. Dan maakt de generatie of modellijn dus niet meer uit. Alles moet dan in Europa voldoen aan de strengere regels. Voor auto's die al geregistreerd zijn, blijven de regels die golden ten tijde van de eerste registratie van kracht. Er zullen dus geen strengere regels worden ingevoerd voor bestaande voertuigen.

Foto: Ferrari 296 GTB gespot door nlhighwayspots