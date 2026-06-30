Deze trailer is de nachtmerrie van moderne rijhulpsystemen

Moderne auto’s kunnen tegenwoordig de gekste dingen. Ze houden keurig afstand, corrigeren je stuur als je in slaap valt van verveling en sommige parkeren zichzelf nog beter in dan de gemiddelde leasebakrijder op vrijdagmiddag. Je zou bijna denken dat menselijke fouten binnenkort verleden tijd zijn. Bijna. Want uit nieuw onderzoek van Euro NCAP blijkt dat sommige auto’s met peperdure rijhulpsystemen moeite hebben met iets verrassend basaals: een stilstaande vrachtwagentrailer herkennen. En dat is een stuk enger dan het klinkt.

Je radar ziet hem… niet

Euro NCAP onderzocht samen met onder meer ADAC, de Zweedse verkeersautoriteiten en het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety hoe moderne AEB-systemen, Autonomous Emergency Braking dus, reageren op stilstaande vrachtwagens. In het lab lijkt alles natuurlijk prachtig. Laat een testauto afstormen op een dummy-auto en camera’s plus radar herkennen het gevaar eigenlijk altijd wel. De auto gooit netjes de ankers uit en staat stil voordat je het weet.

Maar zet dezelfde auto op een echte testbaan met een echte trailer en ineens wordt het toch een beetje ongemakkelijk. Vooral van die klassieke zeildoektrailers en open containerchassis blijken een soort elektronische camouflage te zijn. Sommige systemen missen de trailer namelijk gewoon helemaal. Geen waarschuwing. Geen noodrem. Geen piepje. Gewoon helemaal niets. De auto denkt dat de weg vrij is.

Volgens Euro NCAP zit er een groot verschil tussen de nieuwste generatie sensoren en systemen van die pas een paar jaar oud zijn. Omdat auto’s steeds ouder worden voordat ze uit het wagenpark verdwijnen, kan het nog meer dan 15 jaar duren voordat de meeste auto’s dit probleem niet meer hebben. Best lang voor een veiligheidslek van dit formaat lijkt me.

Alsof dat niet erg genoeg is…

Nu zou je kunnen denken: oké, jammer dat de sensoren falen, maar moderne auto’s hebben gelukkig gigantische kreukelzones, airbags en veiligheidskooien. Die vangen zo’n klap wel op, toch? Nou, dat dacht ik even niet. Daar komt namelijk het tweede probleem om de hoek kijken, en dat zit letterlijk achterop de vrachtwagen. Europese trailers hebben namelijk een stalen beschermbalk aan de achterkant, de zogeheten rear underrun guard. Die balk moet voorkomen dat een personenauto onder de trailer schuift bij een aanrijding. Alleen blijkt die bescherming in de praktijk soms verrassend beroerd.

Euro NCAP liet een moderne vijfsterren-auto met 56 km/u op de achterkant van verschillende Europese trailers klappen. Wat gebeurde er? Bij meerdere trailers gaf die beschermbalk vrijwel direct mee. En dan wordt het pas echt grimmig: in plaats van dat de neus van de auto gecontroleerd kreukelt, schuift de auto gewoon lekker onder de trailer. De laadvloer van de truck komt dan op hoogte van de voorruit en A-stijlen terecht, precies waar je hem niet wilt hebben.

Het gevolg is best vervelend. In plaats van dat de neus van de auto gecontroleerd kreukelt, schuift de auto onder de trailer. De laadvloer werkt dan als een soort gigantisch mes dat dwars door A-stijlen en voorruit snijdt. Dan heb je weinig meer aan airbags of kreukelzones. En dat verklaart waarom dit type ongeval jaarlijks in Europa en het VK zo'n 400 doden veroorzaakt.

Amerika doet het beter

Wat hier toch een beetje vreemd is? De oplossing bestaat gewoon. In de Verenigde Staten gebruiken veel trailers een sterkere beschermingsconstructie volgens de vrijwillige IIHS TOUGHGUARD-standaard. Toen Euro NCAP exact dezelfde auto tegen zo’n trailer liet botsen, bleef de beschermbalk overeind. Daardoor kon de auto doen waarvoor hij ontworpen is: gecontroleerd vervormen en energie absorberen. Sinds 2017 rijdt naar schatting al 70 procent van de nieuwe Amerikaanse trailers met zo’n verbeterde constructie rond.

Europa loopt hier dus best wel achter. En dat is gewoon pijnlijk. Want terwijl autofabrikanten miljarden steken in AI, lidar en steeds slimmere veiligheidssystemen, blijkt een ouderwetse stalen balk onder een trailer misschien wel de belangrijkste veiligheidsupgrade van allemaal. Soms zit de grootste innovatie dus niet in software. Maar gewoon in een stevig stuk metaal.