Euro NCAP waarschuwt: deze vrachtwagens zijn levensgevaarlijk in de stad

Auto’s zitten tegenwoordig vol met actieve veiligheidssystemen, die deels bloedirritant zijn, maar ook daadwerkelijk ongelukken kunnen voorkomen. Dat auto’s veiliger dan ooit zijn, staat buiten kijf. Maar hoe zit het met vrachtwagens?

Euro NCAP heeft een reeks lichte vrachtwagens aan de tand gevoeld en is helemaal niet te spreken over de resultaten. Dit zijn vrachtwagens die veel in de stad rondrijden, maar daar zijn ze volgens Euro NCAP lang niet allemaal voor geschikt.

Van de zeven geteste vrachtwagens kreeg alleen de MAN TGL een score van vijf sterren. De DAF XB kwam er bekaaid vanaf, met drie sterren. De Isuzu F-Series en Iveco Eurocargo kregen slechts een schamele twee sterren toebedeeld. Deze trucks zijn volgens Euro NCAP niet veilig in de binnenstad.

Geen camerasysteem

De DAF liep onder meer punten mis omdat deze vrachtwagen geen Camera Monitoring System heeft. Concurrerende vrachtwagens van MAN, Volvo, Renault en Mercedes hebben dat wel, al is dat optioneel. Bij auto’s test Euro NCAP normaliter de kaalste versie, maar bij vrachtwagens werkt dat net even anders.

Verder wordt er in de DAF, de Isuzu en de Iveco niet ingegrepen als de chauffeur bij het maken van een bocht een fietser over het hoofd ziet. Daarbij scoren de laatste twee vrachtwagens überhaupt slecht op het voorkomen van een ongeluk. Ze hebben dus niet de actieve veiligheidssystemen die een moderne auto wel heeft. Terwijl een vrachtwagen ze misschien wel veel harder nodig heeft.

Enfin, het is natuurlijk goed om te beseffen dat de veiligheidseisen steeds strenger worden. Twee sterren anno 2026 was een aantal jaar geleden nog gewoon vijf sterren met een griffel. Dus het is allemaal relatief. Maar moet natuurlijk niet zo zijn dat veiligheid een blinde vlek is voor fabrikanten.