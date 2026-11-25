We blijven het zeggen: alle veiligheidsalarmbellen die continu op automobilisten afgevuurd worden, leiden vaker tot gevaarlijke situaties dan nodig. Gelukkig zijn we niet meer in het luchtledige aan het schreeuwen, want EuroNCAP luistert blijkbaar mee. De instantie die de veiligheid van auto's test is het namelijk met ons eens, maar vindt ingrijpen nog wel lastig.

Voor velen onder ons is het waarschijnlijk al standaard procedure geworden: het uitzetten van alle veiligheidsfuncties van de auto voordat je wegrijdt. En daarmee rij je waarschijnlijk veiliger dan degene die de ambulance niet meer hoort aankomen doordat hij doof gemaakt wordt door de barrage aan waarschuwingen van z'n eigen auto. Dat erkent EuroNCAP nu ook.

Piepjes schieten doel voorbij

En dat is opmerkelijk, want de instantie is mede-verantwoordelijk voor het invoeren van al die rijhulpsystemen die ervoor moeten zorgen dat de bestuurder de aandacht op de weg houdt, maar uiteindelijk voor precies het tegenovergestelde zorgen. Maar EuroNCAP stelt nu heel eerlijk dat sommige van deze systemen het doel voorbij schieten.

Het gaat alleen nog niet zo ver dat het voorstel om de hele verplichting van deze systemen maar achterwege te laten. In plaats daarvan denken de veiligheidstesters dat er nog wat werk aan de winkel is om de systemen zo af te stellen dat ze niet meer irritant zijn. En dat betekent vooral dat ze wat minder strak afgesteld moeten worden.

EuroNCAP belooft dit ook in tests mee te gaan nemen. Dat betekent dat als een auto te heftig ingrijpt bij het verlaten van de rijbaan, dat er punten afgetrokken zullen worden. Hetzelfde geldt voor de piepjes die afgaan als de bestuurder even van de weg wegkijkt. Het hierachter is niet dat de systemen inherent onveilig zijn, maar dat ze zo vervelend zijn dat mensen ze uitzetten. Iets waar niemand baat bij heeft, aldus de instelling.

BMW geeft het goede voorbeeld

De testers geven BMW als een voorbeeld van hoe het ook kan. Als je in de nieuwste iX3 opzettelijk van rijbaan wisselt zonder de richtingaanwijzer aan te zetten, herkent de auto dit. Hij controleert de omgeving en of de baanwissel veilig gedaan wordt (of er geen ander verkeer aankomt) en laat de bestuurder zijn gang gaan als dit het geval is. Met andere woorden, het systeem laat een hoop gebeuren als er geen duidelijk gevaar bij is, en dat is eigenlijk hoe het zou moeten werken.

Helaas verwacht EuroNCAP op korte termijn geen verbetering op grote schaal. Zelf is het ook niet echt assertief met ingrijpen, want het stelt dat het pas vanaf 2029 strenger gaat zijn op de werking van de veiligheidssystemen. Waarom? Omdat er meer data nodig is. Er zijn vele tienduizenden gereden kilometers nodig om op een gedegen manier te kunnen inschatten hoe een systeem echt werkt en daarop ook daadwerkelijk een veiligheidsscore te uit te delen.