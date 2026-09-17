Europa heeft nieuwe manier om Chinese autoimport te beperken

De afgelopen jaren hebben we in Europa vol enthousiasme toegekeken hoe Chinese automerken hier een beetje de boel over kwamen nemen. Maar inmiddels staan er blijkbaar zo veel op de kade dat Brussel zich nu begint af te vragen of het niet een beetje minder kan.

Brussel ziet de Chinese auto’s binnenstromen

De Europese Unie wil dat China vrijwillig een beetje minder auto's naar Europa gaat sturen. Volgens berichtgeving van Reuters, zou Brussel mikken op een aandeel van zo'n 15 procent van de Europese markt voor in China gebouwde hybrides. Dat ligt volgens de bronnen op dit moment op meer dan een derde.

Tja, dat is best een verschil. Want Chinese automerken zijn inmiddels geen onbekende meer op de Europese markt. En waar de EU bij volledig elektrische auto's al extra importheffingen heeft ingesteld, zijn Chinese hybrides voorlopig een stuk minder zwaar belast.

Dat kan je ook zien in de cijfers. Het aantal geïmporteerde Chinese hybrides steeg namelijk van 3.800 exemplaren in oktober 2024 naar een absurde 50.000 in juli 2026. Inderdaad, dat is meer dan tien keer zo veel. Onlangs schreven we ook al over hoe absurd hard de export van Chinese auto's is gegroeid. Het is wel duidelijk dat de Chinezen de route naar Europa ondertussen wel hebben gevonden.

Eerst netjes vragen, daarna zien we wel

Goed, Brussel gaat het eerst even met een vriendelijke aanpak proberen. China mag de export helemaal zelf beperken zodat er niet meteen een nieuwe handelsoorlog ontstaat.

Daarnaast wil de EU dat China ook bij andere producten, zoals bijvoorbeeld chemicaliën, even een stapje terug doet. Ook zou Europa graag zien dat China meer Europese producten koopt. Het doel van al deze eisen? Het enorme handelstekort tussen beide economieën wat kleiner te maken.

Of dat zo erg is? Nou, dat tekort bedroeg in 2025 maar liefst 360,6 miljard euro. In de eerste helft van 2026 liep het nog verder op. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemt de situatie inmiddels een omslagpunt en zegt dat de EU alle beschikbare middelen wil inzetten om de handelsbalans te herstellen. Dat zegt wel genoeg.

En anders trapt de EU zelf op de rem

Als China niet vrijwillig meewerkt, dan gaat Europa zelf actie ondernemen. Dan komen er bijvoorbeeld hogere importheffingen op de Chinese hybrides. En dat willen de Chinezen natuurlijk niet.

Dat de EU nu juist naar hybrides kijkt, is natuurlijk best begrijpelijk. Nadat elektrische auto's met aanvullende heffingen te maken kregen, zijn Chinese hybrides echt veel harder gegroeid. Europese fabrikanten, waaronder Volkswagen, hebben daarom al gepleit voor vergelijkbare maatregelen tegen geïmporteerde hybrides.

De komende weken gaat het in ieder geval duidelijk worden welke kant het opgaat. EU-handelscommissaris Maroš Šefčovič wil in oktober concrete resultaten zien.

Voorlopig is de boodschap vanuit Brussel dus eigenlijk: China, zouden jullie misschien iets minder auto's naar Europa willen sturen? Dankjewel.

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