Europa koopt meer auto's, maar niet de auto's die je denkt

Je zou denken dat een aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, alsmaar stijgende brandstofprijzen en economische onzekerheid toch wel genoeg zijn om mensen even uit de showroom te houden. Niet dus. Europeanen kochten in juni juist meer nieuwe auto's. En als er een stekker aan hangt, zijn ze helemaal niet meer aan te slepen.

Stekker wint, diesel verliest

Volgens Automotive News Europe werden in juni in Europa 1,38 miljoen nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat zijn 13 hele procentjes meer dan een jaar geleden. Helemaal niet verkeerd voor een markt waarvan regelmatig wordt voorspeld dat hij compleet gaat instorten.

De grote winnaar? Natuurlijk weer de volledig elektrische auto. De verkoop van stekkerbakjes schoot met een snoeiharde 52 procent omhoog. Dat komt uiteraard deels doordat benzine en diesel sinds het begin van het conflict in het Midden-Oosten flink duurder zijn geworden. Maar wat we ook absoluut niet moeten vergeten en wat minstens net zo belangrijk is: er komen gewoon steeds meer elektrische auto's waar je geen tweede hypotheek voor hoeft af te sluiten.

Tesla profiteert daar meteen van. De goedkopere uitvoeringen van de Model 3 en Model Y zijn erg gewild en bezorgen het merk een plus van 50 procent. Ook de Renault 5 E-Tech en Skoda Enyaq doen het lekker. Ondertussen zakt de dieselauto steeds verder weg (-12 procent) en ja, ook benzine zet weer een stapje terug (-2,5 procent). De plug-in hybrides (+25 procent) en gewone hybrides (+26 procent) laten wederom zien dat veel kopers de verbrandingsmotor nog steeds niet helemaal willen loslaten.

China komt niet meer, China is er al

Wie nog ergens denkt dat Chinese merken "eraan zitten te komen", helaas. De gezamenlijke verkoop van merken uit dat land steeg in juni met een knettergekke 118 procent. MG blijft voorlopig de grootste Chinese speler met 38.640 registraties, maar BYD zit met 38.300 auto's praktisch in de binnenspiegel. Chery volgt daarop met ruim 35.000 verkochte auto's. En nee, het blijft niet bij die drie. Ook merken als Geely, Zeekr en Jaecoo winnen razendsnel terrein. Waar ze een paar jaar geleden nog vooral op autoshows stonden, staan ze nu gewoon op de oprit.

BMW lacht, Ford huilt

Bij de gevestigde orde blijft Volkswagen de grootste, al groeide de VAG met 7,6 procent wel minder hard dan de totale markt. BMW deed het met 13 procent beter, geholpen door de nieuwe iX3. Toyota pluste 9,2 procent en ook Mini, Fiat, Cupra en Seat zaten duidelijk in de lift.

Minder blij was de stemming bij Ford (-7,9 procent), Nissan (-5,5 procent) en vooral Mitsubishi (-30 procent). Mercedes bleef steken op exact hetzelfde niveau als vorig jaar. Ook Alfa Romeo leverde opnieuw in.

De conclusie van al deze cijfers? Europa is weer lekker auto's aan het kopen. Veel auto's zelfs. Maar vooral elektrische. En terwijl de traditionele merken elkaar nog een beetje nerveus aankijken, zijn de Chinezen allang bezig de showroom binnen te wandelen. En dat voelt ondertussen minder als een kleine opmars en meer als gewoon een overname.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover