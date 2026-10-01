De benzinemotor krijgt misschien een onverwachte reddingsboei

Petrolhead in hart en nieren. Altijd op zoek naar het laatste autonieuws.

De verbrandingsmotor leek langzaam maar zeker richting het eeuwige automuseum te worden geduwd. Maar zo snel gaat het blijkbaar toch niet. Duitsland probeert namelijk meer ruimte te houden voor auto's met een verbrandingsmotor, en Frankrijk stribbelt niet tegen.

Duitsland trapt op de rem

Frankrijk en Duitsland zijn volgens de Financial Times al maanden met elkaar in gesprek over allerlei nieuwe Europese regels wat betreft de auto-industrie. En ja, zoals dat gaat komt de ouderwetse plofmotor altijd snel ter sprake.

Duitsland is lekker duidelijk en wil meer flexibiliteit in de CO2-regels richting 2030 en 2035. Daarmee wil Duitsland er voor zorgen dat Duitse autofabrikanten straks niet opeens met gigantische boetes worden opgezadeld als ze even hun emissiedoelen niet halen. Ook moeten er volgens Duitsland meer mogelijkheden blijven voor plug-in hybrides en auto's op alternatieve brandstoffen. Met andere woorden: niet alles hoeft meteen aan de stekker.

Dat is natuurlijk interessant, want jarenlang was de boodschap vanuit Europa ongeveer: elektrisch, elektrische en nog meer elektrisch. Nu blijkt er toch weer behoefte aan een wat meer ouderwetse aanpak.

2035 wordt ineens weer interessant

De timing is trouwens best opvallend, want ook Brussel begint inmiddels voorzichtig aan de 2035-regels te sleutelen. Waar de eindstreep voor de verbrandingsmotor voor een lange tijd eigenlijk best duidelijk leek, blijkt er ineens toch een klein zijweggetje te zijn.

In het voorstel hoeft vanaf 2035 niet meer elke grammetje uit de uitlaat verdwenen te zijn. De Europese Commissie mikt op een reductie van 90 procent, waarbij de resterende 10 procent op andere manieren mag worden gecompenseerd, bijvoorbeeld met koolstofarm staal, e-fuels en biobrandstoffen. Daardoor blijft er mogelijk ook na 2035 ruimte voor auto's met een verbrandingsmotor, plug-in hybride of range-extender. De oude vertrouwde benzinemotor krijgt dus misschien toch nog een extra rondje.

Voor de gemiddelde petrolhead, die ondertussen aan een benzine-infuus ligt, is dat ongeveer het moment waarop de champagne heel voorzichtig uit de koelkast mag. Heel voorzichtig wel, want de kurk moet nog even blijven zitten.

De V8 mag nog niet juichen

Want er is echt een best wel behoorlijk grote maar: er is nog niets afgesproken. Frankrijk en Duitsland zijn nog aan het onderhandelen en eventuele veranderingen moeten vervolgens nog door het Europese wetgevingsproces.

Het is dus niet zo dat je vanaf 2035 vrolijk een nieuwe BMW M3 met een dikke zespitter kunt bestellen omdat Duitsland Brussel heeft weten te overtuigen. Zo makkelijk gaat het allemaal niet. Helaas.

Maar goed, de toon verandert in ieder geval wel. De verbrandingsmotor wordt niet langer uitsluitend besproken als iets dat zo snel mogelijk bij het oud vuil moet worden gezet. Er wordt gewoon serieus gekeken naar manieren om verschillende aandrijflijnen naast elkaar te laten bestaan.

En daarmee is de benzinemotor voorlopig nog niet klaar.

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