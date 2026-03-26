Europa sloopt de V12: ook Mercedes moet eraan geloven

De V12 is zo’n motor waar je eigenlijk niet rationeel naar moet kijken. Niemand heeft ’m nodig, iedereen wil ’m. Maar zoals zo vaak met mooie dingen: meneer regelgeving komt langs en trekt de stekker eruit. En ja, dat gebeurt nu ook bij Mercedes.

Europa zegt: doei V12

Mercedes heeft aan Motor1 bevestigd dat de V12-motor helaas uit Europa gaat verdwijnen. De welbekende 6.0-liter twin-turbo, ook wel bekend als de M279, redt het simpelweg niet meer onder de steeds strengere emissieregels.

De boosdoener? De vervelende aankomende Euro 7-norm. Die maakt het praktisch onmogelijk om zo’n grote motor nog legaal aan te bieden. En dus gaat de grootste verbrandingsmotor van Mercedes in de ban, niet alleen in de EU maar ook in landen die dezelfde regelgeving volgen, zoals Noorwegen en Ijsland. Ook markten als India moeten afscheid nemen.

Kort gezegd: alles wat een beetje op Europa lijkt, zegt vaarwel tegen de twaalf cilinders van Mercedes.

Gelukkig: elders mag het nog wél

Voordat je nu in verdrietig in een hoekje gaat zitten: de V12 is nog niet helemaal dood. In de markten waar emissieregels net iets minder streng zijn, denk aan de Verenigde Staten, China en het Midden-Oosten, blijft Mercedes de V12 gewoon wel aanbieden. Sterker nog: de Maybach S680 blijft wereldwijd gewoon bestaan. Alleen zit er straks een klein addertje onder het gras. In Europa krijg je namelijk dezelfde naam, maar dus niet dezelfde motor. Daar ligt helaas een V8 onder de kap.

V8 neemt het over

Goed, Mercedes probeert het verlies van de V12 enigszins te verzachten met een nieuwe, opgevoerde V8. Die levert zo’n 603 pk, precies evenveel als de huidige V12. Op papier dus geen verschil. In de praktijk? Tja.. Het draait natuurlijk niet alleen maar om vermogen. Een V12 is emotie, souplesse, geluid en een hele ervaring an sich.

Voor wie het wil weten: de V12 in de VS heeft nog steeds een kleine voorsprong, met 621 pk en meer koppel. Dus ja, daar is hij nog nét een beetje specialer.

Een uitstervend ras

De V12-sedan is inmiddels een zeldzaam dier geworden. Bentley heeft afscheid genomen van de W12, Audi en Volkswagen zijn al jaren gestopt en BMW trok de stekker eruit met de vorige 7 Serie. Wat blijft er dan nog over? Eigenlijk alleen nog de absolute top: Rolls-Royce en dus nog eventjes de Mercedes-Maybach.

En zelfs daar hangt de toekomst aan een zijden draadje.