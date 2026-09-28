Europa verklaart de oorlog aan de benzinemotor

Aan de te luide benzinemotor welteverstaan.

We zijn inmiddels gewend aan flitspalen die kijken of je te hard rijdt, door rood gaat of met je telefoon speelt. Maar de volgende generatie hoeft je niet eens te zien. Die luistert gewoon.

Op steeds meer plekken in Europa wordt namelijk geëxperimenteerd met geluidsflitsers. Met automatische microfoons en camera's meten die hoeveel herrie een voertuig maakt en proberen ze meteen te bepalen welke auto of motor daarvoor verantwoordelijk is. Zonder dat daar een mens aan te pas komt dus. En Nederland? Wij doen natuurlijk volop mee. Dat doen we namelijk altijd als er een mogelijkheid bestaat om de automobilist wat extra geld uit de zak te kloppen. Het kan wél...

Rotterdam luistert al

Sinds mei 2026 test Rotterdam geluidscamera's. Ze worden op verschillende plekken in de stad neergezet en registreren voertuigen die meer dan 80 decibel produceren. Maar voordat je de originele uitlaat weer onder je AMG schroeft, er worden nog geen boetes uitgedeeld. De kentekens worden tijdens de proef onherkenbaar gemaakt. Rotterdam wil eerst weten of de techniek betrouwbaar genoeg is. Die 80 decibel is bovendien een grenswaarde voor het onderzoek, niet simpelweg een nieuwe wettelijke geluidslimiet.

Frankrijk is al verder

Nederland is bepaald niet het enige land dat ermee experimenteert. Ook onder meer Duitsland, België, Spanje, Oostenrijk en Zweden hebben proeven gedaan of zijn ermee bezig.

Frankrijk loopt voorop. Daar wordt gewerkt met geluidscamera's die te luid verkeer automatisch kunnen herkennen. Bij de Franse aanpak wordt onder meer een grens van 85 dB(A) gebruikt en kan een overtreding uiteindelijk 135 euro kosten. De apparatuur moet daarvoor wel aan de wettelijke eisen voor automatische handhaving voldoen.

En daar zit meteen het probleem. Dat een microfoon hoort dat er herrie wordt gemaakt is niet zo moeilijk. Bewijzen dat bij drie motoren en twee auto's precies jouw Akrapovič de boosdoener was, is een ander verhaal.

Een herrieboete bestaat al

Overigens kun je in Nederland nu ook al worden bekeurd voor onnodig lawaai of een voertuig dat meer geluid maakt dan toegestaan. Alleen staat er nog geen geluidscamera die zelfstandig je kenteken leest en daarna automatisch een prent opstuurt, er zijn altijd nog mensen bij betrokken. Voorlopig dus geen reden tot paniek.

Maar misschien toch maar even bewaren, die originele uitlaat. Of aan die elektrische auto gaan. Je weet maar nooit.

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