Europees autopaspoort komt eraan: dit betekent het voor jou

Als je een nieuwe of gebruikte auto koopt, moet je nu fabrikanten op hun blauwe ogen geloven wat betreft verbruik en uitstoot. Daar komt binnenkort verandering in. De Europese Unie introduceert onder de Euro 7-wetgeving het Environmental Vehicle Passport (EVP), oftewel het autopaspoort.

Wat is de EVP?

Geen paniek: je hoeft zelf niets te doen. Het paspoort is een digitaal bestand dat door de fabrikant voor elk individueel voertuig wordt aangemaakt. Via een QR-code op de auto zelf of op het scherm in het dashboard kun je het document inzien. Het digitale paspoort komt náást het vertrouwde kentekenbewijs te bestaan.

Welke gegevens staan erin?

Het paspoort is gekoppeld aan het specifieke chassisnummer van de auto. De inhoud verschilt per aandrijftype, maar bevat onder meer:

De officiële cijfers van het brandstof- of stroomverbruik, CO2-uitstoot en schadelijke stoffen. In het geval van een PHEV of EV vind je er ook de officiële actieradius

Origineel systeem- en elektromotorvermogen

State of Health van EV/PHEV-batterij. Onder Euro 7 geldt de verplichting dat een EV-accu na 5 jaar of 100.000 kilometer nog minstens 80 procent capaciteit moet hebben, en na 8 jaar of 160.000 kilometer minimaal 72 procent.

Wanneer heeft mijn auto een paspoort?

De invoering van het digitale paspoort vindt stapsgewijs plaats. Vanaf 29 november 2026 start de eerste fase. Hierin wordt het paspoort verplicht voor alle nieuw ontwikkelde modellen die vanaf deze datum een typegoedkeuring krijgen. Fase twee begint een jaar later, op 29 november 2027. Vanaf dit moment moet elke nieuw geregistreerde auto in de EU — ongeacht wanneer het model werd ontwikkeld — voorzien zijn van het digitale paspoort.

Wat betekent dit voor mij?

Als automobilist helpt het autopaspoort je bij het geven van waardvolle en betrouwbare informatie van auto's die op dit moment er nog niet zijn. Voor nu verandert er voor jou dus waarschijnlijk niet zo heel veel. Later wordt het een handige tool. Tweedehands kopers kunnen het paspoort gebruiken om de daadwerkelijke staat van de auto te beoordelen. Deze ballon gaat wel pas op wanneer de eerste Euro 7-modellen de occasionmarkt op gaan stromen.

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Foto: BMW M5 G90 gespot door ecnerualcars

Bronnen: Europees Parlement, AMuS