Europese Audi’s worden niet langer aangepast aan Chinese smaak (aldus Audi)

Een interieur met meer schermen dan de gemiddelde MediaMarkt, een gigantische grille, verlichte logo’s: bij dit soort fratsen wordt al snel gewezen naar de Chinezen. Die zouden dat graag willen en wij in Europa moeten hier maar in meegaan. Audi heeft echter voor een andere strategie gekozen.

Audi en AUDI

In 2024 verraste Audi vriend en vijand door het submerk AUDI te lanceren in China. Een keuze die de nodige vraagtekens opriep. Audi CTO Rouven Mohr werpt hierover wat meer licht in een interview met het Australische Go Auto. Het komt erop neer dat Audi geen zin meer heeft om iedereen te pleasen met één auto.

“Ik denk dat het idee van de wereldauto – één auto die passend is voor de hele wereld – eerlijk gezegd achterhaald is, omdat het niet meer past in de VS en China. Je hebt een soort lokaal-voor-lokale pijler nodig.” Daarom krijgt China zijn eigen modellen en hoeven wij in Europa dus niet mee te gaan in de Chinese trends. Zo'n strategie kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.

De praktijk

Toch vragen we ons af wat hier van te merken is in de praktijk. Want zijn de Europese modellen nu echt zo vrij van Chinese invloeden? In de topmodellen is het dashboard alsnog één en al scherm, inclusief een scherm voor de passagiers. En de grille van de nieuwe Audi Q7 is gewoon gigantisch. En verlicht. Ook de gespleten koplampen voelen behoorlijk Chinees aan.

Of zijn dit gewoon allemaal zaken die de Europese klant óók wil hebben en zijn we helemaal niet zo verschillend van de Chinezen...?

Via: Go Auto

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