Europeanen kiezen vaker voor EV, behalve in Nederland

Met een energiecrisis in volle gang, zie je dat steeds meer mensen ineens gaan overwegen om een elektrische auto aan te schaffen. Allemaal om maar geen recordbedragen aan de pomp te hoeven aftikken. In hoeverre die overweging ook echt realiteit wordt, zien we pas volgende maand in de verkoopcijfers van volgende maand. In de Europese verkoopcijfers over februari zien we in ieder geval precies het tegenovergestelde gebeuren. In Nederland dan.

Tegendraadse Nederlanders

Er valt namelijk iets heel erg op in de cijferlijsten die de ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) op dinsdag deelt. In vrijwel elk land werden er afgelopen februari veel meer elektrische auto’s op kenteken gezet dan in dezelfde periode daarvoor, behalve in Nederland. Hier werden er ruim een derde minder EV’s geregistreerd dan in februari vorig jaar. Ongeveer het tegenovergestelde van bijvoorbeeld buurland Duitsland.

Als een van de belangrijke EV-landen van Europa, heeft onze afkeer van volledig elektrische vierwielers amper impact op het grotere geheel. In de gehele EU werden er namelijk 20,6 procent meer EV’s op naam gezet. Alleen het aantal hybrides steeg harder, met 32,1 procent. Zoals je wel verwacht moeten benzine en diesel daarvoor marktaandeel inleveren. Respectievelijk - 17,9 procent en -12,8 procent.

In totaal groeide de Europese autoverkoop afgelopen maand met 1,2 procent tot 853.417 stuks.

Fiat en Opel stuwen de boel

Als we kijken naar de fabrikanten, dan had vooral Renault Group het zwaar. Het wist 15,5 procent minder auto’s te schuiven. De belangrijkste boosdoener: Dacia, dat ruim een kwart minder verkocht. Stellantis boerde prima, met bijna 10 procent meer verkochte auto’s. De groep werd daarbij vooral gedreven door Fiat (+52,7 procent) en Opel (+33,2 procent).

Er zijn twee opvallende spelers in de lijst te vinden: BYD en Tesla. De eerstgenoemde gaat aan de haal met de titel ‘grootste stijger van de maand’. De Chinese autobouwer wist namelijk liefst 185,3 procent meer auto’s op kenteken te zetten dan in februari vorig jaar. Over de eerste twee maanden van het jaar gaat het om een plus van 179,2 procent.

De laatstgenoemde doet het iets minder goed met een plus van net geen dertig procent. Toch valt Tesla op, omdat het voor het eerst sinds bijna anderhalf jaar weer zwarte cijfers op de lijst weet te zetten.