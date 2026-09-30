'Europa is het voorbeeld van hoe het niet moet'

Er is geen redden meer aan. Europa heeft het verpest. De eigen autoindustrie gaat ten onder door falend beleid die geen weerwoord heeft kunnen betekenen tegen de invasie van nieuwe Chinese merken die de markt overspoelen. Met andere woorden: "het is te laat", stelt CEO Jim Farley van Ford.

Inmiddels kunnen we er geen doekjes meer om winden: de opkomst van de Chinese merken in Europa is een aanzienlijk probleem voor de lokale autobouwers. Deze kunnen maar moeilijk een antwoord vinden op de snelheid van innovatie en de agressieve export- en prijsstrategie die nieuwkomers voeren. De problemen die hierdoor ontstaan zijn niet alleen zichtbaar in de financiële cijfers van de autobouwers, maar komen ook terug in landelijke marktaandelen, waar merken als BYD een steeds groter aandeel van opeisen.

Leren van de Europese fouten

Vanzelfsprekend hoopten de Europese autobouwers op steun vanuit Brussel, maar dat kwam te laat en liet enorme gaten vallen. En juist daar verwijst Farley naar in zijn statement. Volgens hem is een uitgelezen kans voor de VS om te leren van de fouten die in de EU gemaakt zijn als het toch gaat overwegen om de grenzen open te zetten Chinese autofabrikanten.

Aan de andere kant ziet hij ook in dat de wereldwijde autoindustrie op dit moment niet kan werken zonder enige input vanuit China. Ford werkt zelf, zoals heel veel andere automerken, bijvoorbeeld samen met de Chinese accufabrikant CATL. In samenwerking hiermee produceert het in Michigan accupakketten tegen een lager tarief dan dat het op eigen houtje zou kunnen doen.

Eerder deze maand werd Ford nog op de vingers getikt door de Amerikaanse overheid. Het zou teveel samenwerken met China en er teveel afhankelijk van zijn. Het zou daarmee geen betrouwbare partner meer zijn voor de burgers en de overheid. Ook zou de samenwerking met CATL een risico vormen voor de veiligheid van het land.

Invloed van Trump

Dat Farley zich zorgen maakt over de mogelijke komst van Chinese automakers naar zijn thuisland is niet heel gek. Trump heeft de afgelopen paar dagen de Chinese president Xi Jinping over de vloer gehad en heeft een notoir zwakke ruggengraat als het aankomt op vasthouden aan harde principes die hij tegen wereldleiders in heeft gesteld voordat hij ze ontmoette. Kortom, het kan zomaar zijn dat de boze oranje man op korte termijn verkondigd dat hij op verzoek van Jinping toch de grenzen voor Chinese merken zal gaan openzetten.

Aan de andere kant heeft de Amerikaanse leider onlangs aangegeven dat hij juist de benzineauto nog goedkoper zal gaan maken. Hij versoepelde namelijk toch al niet al te strikte milieuregels, waardoor auto's nog onzuiniger mogen worden. Het idee is dat door deze versoepeling de productiekosten dalen en de auto's dus voor de klant goedkoper worden. Maar experts hebben al aangegeven dat dit niet zal gebeuren. Mede door de ingestelde importheffingen en de hogere benzineprijzen gaat er waarschijnlijk weinig veranderen voor de gemiddelde Amerikaan.

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