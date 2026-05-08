Tesla's eigen batterijen doen het slechter dan de goedkoopste LFP-accu's

Ooit, in een ver verleden, presenteerde de rijkste man ter wereld een prachtige nieuwe batterijtechnologie voor zijn eigenste EV's. Hij noemde het de 4680-cellen en ze zouden veel beter presteren dan wat we tot dusver gezien hadden. Maar net als met alle beloftes van de heer Musk, komt hij ook deze niet na. En dat is vooral voor ons Europeanen nadelig, want hier worden de Model Y's met de slechtere tech uitgerust.

Minder kilometers voor hetzelfde geld

Tesla's die de overstap naar de grotere 4680-cellen zouden maken, zouden onderaan de streep zo'n 16 procent meer actieradius krijgen en stabieler sneller kunnen laden. Nu, ruwweg zes jaar na de introductie blijkt uit data uit de echte wereld een heel ander beeld. Een Tesla Model Y met de standaard 2170-cellen van Panasonic heeft een WLTP-actieradius van 661 kilometer. Diezelfde Model Y met de nieuwe, veel betere, 4680-cellen komt niet verder dan 609 kilometer. Toch 52 kilometer minder voor hetzelfde geld.

Dat heeft dan weer te maken met de beloofde energiedichtheid die niet gehaald is. De 4680-cellen zouden hoger moeten uitkomen dan de 269 Wh/kg mdie de cellen van Panasonic hebben, maar tikken net de 244 Wh/kg aan. Dat is geen verbetering, maar 13 procent slechter. Als gevolg heeft dat dan weer dat er minder kWh in een Tesla gemonteerd kan worden. Een nieuwe Europese Model Y heeft dan ook nog maar 79 kWh (74 kWh bruikbaar) in plaats van de 82 tot 84 kWh die het voorheen had.

Langer laden voor hetzelfde geld

En dan is er nog het punt dat de 4680's minder stabiel op hogere snelheden kunnen laden, omdat ze sneller warmte ontwikkelen en vasthouden. In de praktijk scheelt dit toch 10 tot 13 minuten op het laden van 10 tot 80 procent. De Model Y met Panasonic-cellen deed dit in zo'n 27 tot 30 minuten. De nieuwe heeft er ruim 40 voor nodig.

En als je dan denkt dat je simpelweg niet voor de Model Y met 4680-cellen hoeft te kiezen, dan is dat lastiger dan je denkt. Tesla geeft namelijk bij de auto's namelijk geen informatie over de gebruikte accucellen. De enige manier van enige duidelijkheid krijgen, is om op de actieradius af te gaan of gewoon een occasion te kopen.