Goed nieuws: EV's worden nog duurder als het aan de EU ligt

Wacht? Was het niet de bedoeling dat de plannen van de EU elektrische auto's betaalbaarder zouden maken? Blijkbaar niet, zo stellen mensen die handig zijn met rekenmachines. Als de plannen doorgaan, kan een EV duizenden euro's duurder worden.

De plannen voor de 'Made in Europe' EV's moeten het voor Europese autobouwers aantrekkelijker en vooral goedkoper maken om een elektrische auto op ons eigen continent te maken. Dat zou er vervolgens toe moeten leiden dat wij, de autokopers, voor een schappelijk bedrag kunnen gaan zoemen. Maar zoals wel vaker het geval is, werken de Europese plannen mogelijk averechts.

Zag maar dag tegen de kleine Europese EV

Dat berekende de mensen bij de Brusselse denktank Bruegel. In het rapport dat de instelling publiceerde, staat namelijk dat consument voor de kosten van de plannen mag gaan opdraaien. En die kosten kunnen oplopen tot meer dan tweeduizend euro per auto.

De extra kosten komen vooral doordat de nieuwe plannen vereisen dat het overgrote deel van accu's voor deze auto's in Europa gemaakt wordt. Iets wat voor een gemiddeld accupakket van 60 kWh zo'n 2.100 euro duurder is. Daarnaast moet er ook low-carbon staal gebruikt worden, wat 200 euro extra kosten betekent. Daartegenover staat een besparing van, schrik niet, 61 euro per auto die door vereenvoudiging van constructie en vrijstellingen bij typegoedkeuringen, behaald kunnen worden.

De berekeningen zijn nogal opvallend, aangezien de plannen van de EU vooral voor de goedkopere en kleinere EV's zou moeten gaan gelden. Dat zijn doorgaans de auto's waar de marges het kleinst op zijn. Een extra kostenpost van 2.250 euro voor de automaker kan inhouden dat daarmee de hele marge verdampt. De auto die eruit voort zou kunnen komen prijst zich dan direct uit de markt, of is financieel zo onaantrekkelijk om te bouwen, dat er helemaal vanaf gezien wordt.

Er is een oplossing, soort van...

Volgens Bruegel ligt de oplossing dus niet in een poging om de Europese autoindustrie direct te helpen. In plaats daarvan zou Brussel zich meer moeten richten op het beperken van de invoer van Chinese concurrenten. Dat zou kunnen met invoerquota's of nog hogere importheffingen. En dat ligt ook gevoelig, want die zijn niet altijd even makkelijk langs de Wereldhandelsorganisatie te krijgen, laat staan dat China deze maatregelen zomaar slikt. Het land heeft al meerdere keren aangegeven dat het fel zal reageren als de EU nog veel harder zal ingrijpen, maar is ondertussen ook akkoord gegaan op een limiet op de import van PHEV's.

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