EV-batterijen van deze merken blijven het langst overeind

Het kopen van een EV kent vele gelijkenissen met de aanschaf van een benzineauto. Je kijkt naar zaken als bouwjaar, uitvoering, kilometerstand, onderhoudsverleden en andere zaken. Let echter bij het in huis halen van een gebruikte elektrische auto ook naar de State of Health (SoH).

De SoH vertelt je in welke vorm het accupakket zich bevindt in percentage. Een nieuwe elektrische auto heeft een SoH van 100 procent. Helaas blijft het vermogen niet 100 procent. De mate waarin de batterij degradeert ligt deels aan de manier waarop je met de EV omgaat (denk aan vaak snelladen of niet). Maar bij welk automerk blijven de batterijen het langst goed?

Het Duitse TÜV-Verband heeft hier onderzoek naar gedaan in samenwerking met autodata-analist Carly . Zij hebben zo’n 50.000 elektrische auto’s uitgelezen en gekeken naar de State of Health van de batterij. Per merk is er een gemiddelde SoH per jaar uitgerold. Zo zien we bijvoorbeeld dat de EV’s van Kia en Hyundai na een jaar rijden nog altijd 100 procent batterijcapaciteit hebben.

De verliezers: Renault en Tesla

De accu’s van Renault en Tesla zijn al na één jaar gedegradeerd met 1,6 en 1,4 procent. De SoH van EV’s uit 2020 ligt bij deze merken zelfs maar op 91,3 en 91,5 procent. Ik neem voor het gemak even 2020, omdat dit het eerste jaar is waarin alle deelnemende merken een SoH hebben. In vijf jaar ben je dus al bijna 10 procent van de actieradius kwijt. De accu’s van Stellantis en VAG doen het wat beter.

Voor de betere batterijen moet je bij BMW (en MINI), Mercedes (en Smart) zijn, maar de beste keuze blijven Hyundai in Kia. EV’s van deze twee Aziatische merken uit 2017 houden anno 2026 93,3 en 92,9 procent State of Health over. Ter vergelijking: de VW-batterijen uit, dit jaar zitten op 81,6 procent en die van Renault zelfs op 80,1 procent.

Merk SoH 2015 SoH 2020 SoH 2025 Hyundai - 97,00% 100% Kia 86,90% 96,50% 100% Mercedes - 95,40% 99,90% Smart - 94,60% 99,90% Mini - 94,20% 99,20% BMW 80,50% 94,20% 99,20% Volkswagen 74,60% 92,50% 99,60% Skoda - 92,40% 99,50% Citroën 75,80% 91,80% 98,90% Peugeot 76,20% 91,70% 98,90% Tesla 77,60% 91,50% 98,60% Renault 72,50% 91,30% 98,40%