Ondanks EV-importrecord vertrekken er nog steeds meer EV’s!

De Nederlandse auto-import blijft in 2026 records verbreken. Dat komt bijna volledig door de EV. Hoe zit dat met de export? Hoewel de uittocht afneemt, verdwijnen er nog steeds heel veel auto’s over de grens.

Ook hiervoor kunnen we vertrouwen op de cijfers van Autotelex . Over de eerste tien maanden van dit jaar gingen er 91.669 auto's (bouwjaren 2016 - 2026) de grens over, tegenover ongeveer 100.000 stuks in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee neemt de export met 8 procent af ten opzichte van vorig jaar.

EV-uittocht gestopt?

Jarenlang gold Nederland als dé tweedehands EV-leverancier van Europa: zodra het vijfjarige bijtellingsvoordeel voor zakelijke leaserijders afliep, verdwenen duizenden stekkerauto's richting Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa. Dat effect is nog steeds zichtbaar bij verschillende bouwjaren. EV’s uit 2020 en ‘21 zijn nog altijd de grootste exportjaren.

Toch koelt de buitenlandse honger naar onze gebruikte EV's duidelijk af. In oktober werden 2.354 EV's geëxporteerd, waarmee het jaartotaal uitkomt op 24.915 stuks. Daarmee vertrekken er, zelfs in deze tijden van EV-gekte, nog steeds meer EV’s dan dat er binnenkomen. Wellicht dat de pseudo-eindheffing het laatste duwtje gaat zijn om de import over de export te laten groeien.

Top 10 populairste exportauto’s

Van de afgelopen tien jaar bestaat de top tien voor een groot deel uit elektrische auto’s. De absolute nummer 1 blijft de Tesla Model 3.