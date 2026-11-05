Occasionverkoop in Nederland: EV groeit, maar stelt nog steeds niks voor

Waar de Nederlandse occasionmarkt in oktober 2026 een stapje terug doet, stijgen de gebruikte EV-verkopen nog steeds. Maar wie de cijfers goed bekijkt, ziet dat de EV in de tweedehandsmarkt nog altijd een bijrol van niks speelt.

In oktober 2026 werden er 12.991 gebruikte EV's verkocht. Dat is een toename van maar liefst 41,4 procent ten opzichte van oktober vorig jaar. Knap werk, maar logisch ook: de hoge benzineprijzen trekken steeds meer Nederlanders die toch al twijfelden over de EV-streep. Daarnaast worden tweedehands EV's alsmaar goedkoper.

Toch valt het aandeel van de EV’s over de hele tweedehandsverkoop wel mee. Autobedrijven en particulieren verkochten in oktober net geen 180.000 occasions. Daarvan is dus nog geen 8 procent volledig elektrisch. En dan moet je nagaan: dit is het grootste aandeel EV’s bij de tweedehandsverkopen sinds april 2026.

EV-aandeel op occasionmarkt 2026

Kijk je naar heel 2026 tot nu toe (januari-oktober) is het aandeel nog kleiner. Tot en met oktober werden er ruim 114.000 gebruikte elektrische auto’s verkocht op 1,7 miljoen auto’s totaal. Dat is een EV-aandeel van 6,6 procent. Oftewel, die EV-occasionmarkt, die is zo groot nog niet.

Hoofdfoto: Dacia Spring occasion aankoopadvies

Bron: BOVAG

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