Waarom je vanavond tijdens de eclips je EV niet moet opladen

Zo, het einde van de werkdag. Hoera. Je komt thuis van werk en normaal gesproken steek je misschien de laadkabel in je elektrische auto. Maak voor vanavond een uitzondering, vanwege de zonsverduistering.

Niet omdat er iets mis is met je EV of laadpaal, maar omdat het Nederlandse stroomnet tijdens de zonsverduistering voor een flinke uitdaging komt te staan. Netbeheerder Tennet waarschuwt voor een tijdelijke dip in de beschikbare hoeveelheid elektriciteit. De zonsverduistering waar hele liveblogs voor zijn opgetuigd begint om 19.15 uur en duurt tot iets na 21.00 uur. Rond het maximale punt is in Nederland ongeveer 90 procent van de zon verduisterd. Gedurende deze tijd even de laadkabel uit je EV laten.

Tussen ongeveer 19.00 en 20.00 uur neemt de hoeveelheid zonlicht het snelst af. Normaal gesproken zou de zon op dat moment sowieso richting de horizon zakken, maar de eclips versnelt dat proces behoorlijk. Daardoor valt ook de productie van zonnepanelen sneller terug.

Volgens Tennet kan de zonsverduistering op het hoogtepunt in heel Europa voor een verschil van ongeveer 9.500 megawatt zorgen. In Nederland gaat het om circa 1.300 megawatt. Dat staat gelijk aan het vermogen van twee à drie grote elektriciteitscentrales.

Laat je EV dus even met rust

Een elektrische auto opladen vraagt meer van het stroomnet dan je kroketten in de airfryer. Als iedereen precies tijdens de snelste daling van de zonneproductie besluit de EV aan de laadpaal te hangen, wordt het voor het stroomnet onnodig ingewikkeld.

Hetzelfde geldt overigens voor andere grootverbruikers. Denk aan een vaatwasser of een wasmachine. Tennet adviseert om deze pas rond 21.00 uur aan te zetten. Kortom, ga maar buitenspelen tussen 19:00 en 21:00. Maar als je naar de hemel kijkt, moet je wel zo’n kek brilletje hebben. Of je kiest voor een andere creatieve oplossing.

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