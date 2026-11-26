Een wilde politieachtervolging met een elektrische auto is in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 november roemloos geëindigd in Maassluis. De vluchtende bestuurder trapte zijn Ford Explorer in de begrenzer maar kreeg daar later spijt van.

Het incident begon na meldingen over gevaarlijk rijgedrag op de weg. Agenten troffen de Ford Explorer aan op de A29 ter hoogte van de Heinenoordtunnel en gaven de bestuurder een volgteken. Toen de automobilist dat negeerde en plankgas doorreed, zette de politie direct de achtervolging in.

De vluchtroute verplaatste zich via de A20 richting Maassluis, waarbij agenten snelheden tot 185 km/u maten. Aangezien de elektrische Ford Explorer volgens de fabrieksopgave begrensd is op 180 km/u, reed de verdachte daar dus daadwerkelijk tegen de elektronische begrenzer aan. Op het Instagram-verhaal van de Politie Hoekschewaard zien we een fragment van de achtervolging. In totaal zouden er meer dan tien politievoertuigen (waaronder het team Verkeer van de Landelijke Eenheid) aansluiten voor de achtervolging.

Plankgas rijden en koude weersomstandigheden is niet het beste recept voor een vluchtpoging in een EV. Nog voordat de politie fysiek hoefde in te grijpen, moet de Ford-rijder opgeven. Bij bushalte Mesdaglaan aan de Laan 1940-1945 in Maassluis komt de Ford Explorer met een lege batterij tot stilstand. Karma is een b*tch, zou Max Verstappen zeggen.

Na enig verzet kunnen de agenten, de EV-rijder inrekenen. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag, maar ook van rijden onder invloed. Dat zou de dollemansrit wel verklaring. Een ding is in ieder geval weer gebleken: met een EV win je wel de sprint, maar niet de marathon.

Bron: 112Maasalert