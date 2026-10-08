Waarom op vakantie gaan met je EV toch vervelend duur kan worden

Met een elektrische auto op vakantie naar Italië, Oostenrijk of Frankrijk? Dat kan tegenwoordig prima. De tijd dat je met klotsende oksels naar de resterende actieradius keek terwijl de volgende laadpaal nog 80 kilometer verderop stond, lijkt inmiddels voorbij. Alleen heeft de EV-vakantieganger er een nieuw probleem bij gekregen.

De EV gaat inmiddels gewoon naar Italië

Steeds meer Nederlanders nemen hun trouwe vonkentrekker mee op reis door Europa. Uit cijfers van de ANWB, dat gebaseerd is op het gebruik van zo’n 600.000 laadpassen, blijkt dat er afgelopen zomer dik 4,8 miljoen laadsessies zijn geregistreerd.

Vooral Zuid-Europa is in populariteit aan het stijgen. In Italië en Oostenrijk steeg het aantal laadsessies namelijk met zo'n 200 procent. Ook Portugal en zelfs Macedonië zijn inmiddels geen onbekend terrein meer voor de EV. Wie had dat gedacht?

Maar dat is eigenlijk best goed nieuws, want dat betekent dat de actieradiusangst langzaam maar zeker in rook op lijkt te gaan. Blijkbaar zijn we er inmiddels achter dat je met een EV ook verder kunt komen dan de parkeerplaats van de plaatselijke supermarkt.

Alleen moet je onderweg wel even opletten wat de laadpaal precies in rekening brengt. Dat is namelijk best een dingetje.

€400 voor een beetje stroom

Laadkosten worden volgens de ANWB wel steeds duidelijker, maar helemaal zorgeloos is het echt nog niet. Vooral de zogenaamde blokkeerkosten kunnen voor laten we zeggen: 'verrassingen' zorgen. Frankrijk blijkt daarin nog regelmatig een bijzonder creatieve markt te zijn.

Afgelopen zomer zag de ANWB bijvoorbeeld een laadsessie in Parijs waarbij de rekening gewoon lekker boven de 400 euro uitkwam. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Nou gewoon domweg je auto drie dagen aangesloten laten staan... Het grootste deel van die rekening waren dus ook niet de laadkosten, maar de blokkeerkosten.

En dat is natuurlijk een leuke manier om je vakantiegevoel een extra impuls te geven. Je denkt dat je auto lekker staat te laden, terwijl de laadpaal ondertussen je creditcard aan het leegtrekken is. Twee jaar geleden waarschuwde de ANWB hier ook al voor. Een Nederlandse EV-rijder kreeg toen bijna 500 euro op de rekening, terwijl hij voor slechts 12 euro aan elektriciteit had geladen. Zodra de accu vol was, liep de rekening verder op met 30 cent per minuut.

Gelukkig wordt het iets normaler

Het goede nieuws is dat dit soort extreme gevallen steeds minder voorkomen. In Zwitserland daalde bijvoorbeeld het aandeel laadsessies van meer dan één euro per kWh van 25 naar 9 procent. In Oostenrijk ging dat percentage van 16 naar 9 procent.

Sterker nog: snelladen in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk blijkt regelmatig goedkoper dan langzaam laden. Het loont dus om niet zomaar de stekker ergens in te prikken en vervolgens drie uur lekker op een terrasje te gaan zitten.

Dus, wees gewoon niet dom en controleer voordat je gaat laden gewoon even de prijs in de laadapp. Kijk niet alleen naar de prijs per kWh, maar ook naar eventuele blokkeer- en parkeerkosten.

Tip van ons.

Want een lege accu is vervelend. Een volle accu van 400 euro ook.

Via: AD

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