De goedkoopste manier om je EV op te laden draait nu compleet om

Thuisladen wordt nog belangrijker. Zeker wanneer het lekker weer is en de zonnepanelen veel stroom opwekken. Maar nu de herfst definitief is aangetreden, kun je die gewoonte beter direct overboord gooien.

In de lente en zomer drukken zonnepanelen de elektriciteitsprijs overdag regelmatig lage tarieven. Echter, zodra het najaar begint verandert die dynamiek compleet. De zonne-opbrengst stort in, terwijl de vraag naar stroom overdag door de draaiende industrie en kantoren juist hoog blijft. Tegelijkertijd draaien windmolens in het najaar 's nachts op volle toeren, terwijl het algehele stroomverbruik in de nacht op een absoluut dieptepunt ligt. Hierdoor duiken de tarieven voor elektriciteit in de nachtelijke uren — met name tussen 02:00 en 05:00 uur — flink omlaag.

Hoeveel goedkoper is ‘s nachts laden in de herfst?

Uit een analyse van WattWijzer blijkt dat als je een dynamisch energiecontract hebt en je je EV ‘s nachts aan de lader hangt, je gemiddeld bijna 40 procent goedkoper uit bent dan wanneer je 's middags de stekker in de auto steekt. Op een gemiddelde laadsessie levert dat op basis van de beurstarieven al snel een besparing van circa 4,30 euro op. Dat voordeel kan oplopen richting de 4,88 euro. Het is dus ongeveer alsof je zelf de benzineprijs kunt verlagen van 2,50 en 2,40 euro doordat je ‘s nachts gaat tanken in plaats van in de middag.

© Bron: WattEnergie

Het thuislaadadvies voor de herfst/wintermaanden

WattEnergie heeft nog meer tips om de kosten voor opladen aan huis te verlagen. Als je thuiskomt van je werkdag, plug dan NIET meteen je auto in. Het tijdvak tussen 17:00 en 20:00 uur kent traditioneel de duurste stroomtarieven van de dag. Het wordt ook aangeraden om (wanneer dit mogelijk is) een laadtimer te gebruiken. Dit kan bij sommige auto’s via een app van de auto of laadpaal om het opladen automatisch te laten starten in de nachtelijke uren (bijvoorbeeld tussen 02:00 en 05:00 uur).

Volgens de experts kun je het beste tot het voorjaar (maart) wachten met de switch terug naar middagladen. Dat is het moment waarop zonne-energie weer echt stroom opwerkt en het overdag weer voordeliger wordt om elektriciteit te tappen. Overigens gaan deze trucjes allemaal niet op in de weekenden. Op zaterdag en zondag ligt het stroomverbruik van de industrie aanzienlijk lager, waardoor middagprijzen en nachttarieven dichter bij elkaar liggen.

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