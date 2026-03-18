Hoera? EV bespaart miljoenen liters olie per dag

Dankzij de groeiende populariteit van elektrische auto’s is er minder olie nodig voor de auto-industrie. Weegt de oliebesparing die de EV’s te weeg brengen al bijna op tegen het wereldwijde gebruik?

We zien het in Nederland gebeuren als we naar de verkoopcijfers kijken van de nieuwe auto’s: de EV wint steeds meer terrein. Ook in de rest van de wereld begint het EV-sneeuwbal te groeien. Zo ver zelfs dat we hierdoor in 2024 al per dag 1,7 miljoen vaten olie bespaarden.

Dit blijkt uit een onderzoek van energiedenktank Ember . In een olievat gaat zo’n 200 liter waardoor de EV-rijders iedere dag 340 miljoen liter olie besparen. Daarmee kun je 136 olympische zwembaden vullen met olie, als je dat zou willen.

De besparing in olie vertaalt zich ook in geld. Grootverbruiker China wist bij een olieprijs van 80 dollar per vat al 28 miljard dollar te besparen dankzij het vermijden van olie-import middels de elektrische voertuigen. Europa bespaart ongeveer 8 miljard dollar en India zo'n 600 miljoen dollar per jaar.

Stelt het al wat voor?

Helaas is er ook minder leuk nieuws. Ja, inmiddels rijden er meer EV’s rond dan in 2024 en dus is de afname van oliegebruik gegroeid, maar we gaan voorlopig niet de volledige olie-industrie naar de knoppen werken door elektrisch te rijden. Eveneens in 2024 gebruikten we per dag gemiddeld 101 tot 102 miljoen vaten olie, oftewel 20,2 miljard liter olie. Dit aantal is in de afgelopen jaren telkens gestegen, ook toen de EV kwam opzetten.

Nog meer slecht nieuws: we zitten nog niet op de top van ons oliegebruik. Het Internationale Energieagentschap voorspelt dat dit punt in 2029 wordt bereikt. Rijden jij en de rest van Nederland al over drie jaar in een EV? Waarschijnlijk niet hè. Dikke kans dus dat de EV een even minimale rol blijft spelen in het terugbrengen van het oliegebruik op aarde.