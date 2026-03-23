Dit zijn de beste en slechtste EV’s op de snelweg

Waar rijden in de file een nachtmerrie is voor het brandstofverbruik van een benzineauto is juist het cruisen op de snelweg het ergste wat de elektrische auto kan overkomen. Dit weten de makers ook waardoor sommige van hen er naast een gemiddelde actieradius ook een actieradius in de stad én op de snelweg afgegeven. Maar in hoeverre kloppen die cijfers?

Het antwoord hierop hebben we nu dankzij een onderzoek van Consumer Reports . De internationale consumentenbond testte dertig verschillende EV’s. De tests begonnen met een volle batterij waarna de EV’s zolang mogelijk een kruissnelheid van 70 mijl per uur (112 km/u) moesten volhouden. Vervolgens keken de onderzoekers hoe ver er met de elektrische auto’s werd gereden en of dit een beetje in de buurt kwam van de gemiddelde actieradius, niet die in de stad of op de snelweg, maar de gecombineerde range.

Winnaars komen een stuk verder dan de range!

Als ik dit onderzoek zou doen, zou ik de verwachting hebben dat er niet één auto boven zijn beschreven actieradius uitkomt. Toch lukt dit maar liefst zes van de vijftien automerken. Koning elektrisch rijden op de snelweg is BMW met over de hele range een overschot van 19 procent. De i4 M50 en i5 M60 komen zelfs 18 (82 kilometer) en 19,1 procent (72 kilometer) verder dan het opgegeven rijbereik. Dat belooft veel goeds voor de i3.

Ook voor andere uitblinkers blijven we in Duitsland. BMW wordt gevolgd door Mercedes (12 procent), Mini (12 procent) en Volkswagen (6 procent). Fiat (3 procent) en Hyundai (1 procent) zijn de laatste twee merken die een positief resultaat halen. Audi is het enige merk waarvan de geteste auto’s precies de range halen die is opgegeven.

De grote verliezers

Hoe zit het dan aan de onderkant van het lijstje? Ook daar regeert een land en wel de Verenigde Staten. Ford komt het slechtst uit de bus. De EV’s met blue oval op de neus komen gemiddeld 16 procent minder ver dan opgegeven. Ook Lucid (-13 procent) en Rivian (-13 procent) missen nogal wat rijbereik. Tesla en Chevrolet komen beide 3 procent te kort.

Effect van snelheid op actieradius

De auto’s in de test reden dus allemaal 112 km/u, maar hoeveel verder zouden zij zijn gekomen als ze zich aan de Nederlandse maximumsnelheid op de A-wegen houden? Of andersom: hoe veel erger wordt de range-afbreuk als je nog harder gaat? Ook hier is onderzoek naar gedaan en wel door het YouTube-kanaal Carwire.

In de video wordt er met verschillende snelheden gereden met een Tesla Model Y. In de test rijdt de Tesla vijftig kilometer aan een stuk met 50 mph (81 km/u), 60 mph (96 km/u), 70 mph (112 km/u) en 80 mph (129 km/u). Bij iedere test wordt de duur, de actieradius en de wattuur per kilometer verbruik bijgehouden. De actieradius is de range die de auto aangeeft aan de hand van het verbruik.

50 mph (81 km/u) 60 mph(96 km/u) 70 mph(112 km/u) 80 mph(129 km/u) Duur 4 uur 3 uur 20 minuten 2 uur 51 minuten 2 uur 30 minuten Verbruik 139,6 Wh/km 155,3 Wh/km 187,8 Wh/km 227,4 Wh/km Berekende range 535,9 km 482,8 km 399,1 km 328,3 km

Volgens de testers is een snelheid tussen de 96 km/u en 112 km/u het beste compromis. Je verkort hiermee je rit aanzienlijk terwijl de actieradius ongeveer 50 kilometer minder is. Wees dus niet bang om de 100 km/u op de teller aan te tikken. Ga je harder rijden, dan hou je wel heel erg weinig rijbereik over. Moet je dus in de avond een wat langer stuk op de snelweg overbruggen, dan is het verstandig om spaarzaam richting de 130 te accelereren.

Was dit nou gedegen rijadvies voor de EV-rijder op anti-EV-platform Autoblog.nl?