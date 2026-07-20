Er is iets raars aan de hand met de prijzen van EV's

De volledig elektrische auto wordt steeds bereikbaarder voor iedereen. Dat komt vooral doordat er het aanbod van de goedkopere modellen gestaag aan het toenemen is. Maar zagen onderzoekers in Duitsland een ietwat vreemde prijsontwikkeling ontstaan.

Tussen 2020 en 2025 is de gemiddelde prijs van BEV's aanzienlijk gedaald, voornamelijk doordat het aanbod verviervoudigde. Na een sturing naar grotere modellen met hogere marges (om daarmee een deel van de ontwikkelingskosten sneller terug te winnen), is er nu een verschuiving naar kleinere auto's met kleinere marges. Hiermee moet geld op volume verdiend worden.

Elektrisch wordt goedkoper, maar kopen is duurder

Je zou dan ook verwachten dat de gemiddelde prijs waarvoor mensen een BEV aanschaffen met dezelfde snelheid daalt, maar onderzoekers van het ICCT en Fraunhofer ISI vonden precies het tegenovergestelde in Duitsland. De gemiddelde prijs van een BEV steeg juist met 42 procent. Een elektrische auto gaat bij onze Oosterburen nu voor gemiddeld 53.000 over de toonbank. Het geeft aan dat er, tenminste in Duitsland, een verschuiving gaande is naar duurdere modellen.

Opmerkelijker is de vinding dat batterijpakketten van EV's in diezelfde periode met 35 tot 37 procent daalde, maar dat dit amper impact heeft gehad op de prijzen van EV's. De onderzoekers vonden dat vergelijkbare elektrische auto's (op uitrusting, formaat en dergelijke) 'slechts' met 18 procent daalden, en daarin de inflatie meegenomen.

Besparing = meer actieradius

Waar het verschil in prijs in is gaan zitten, durven de onderzoekers niet hard te maken. Wel zeggen ze dat het opmerkelijk is dat EV's over de hele linie er ruwweg een derde aan actieradius hebben bijgekregen. Het vermoeden bestaat dus dat een deel van de besparingen op zijn gegaan in deze ontwikkeling.

Wat er precies achter deze tegenstrijdige ontwikkelingen liggen, geven de onderzoekers niet aan. Het zou iets te maken kunnen hebben met de relatief hoge subsidies op EV's die de Duitse overheid geeft, waardoor de budgetten van kopers mogelijk iets ruimer zijn geworden. Maar het zou natuurlijk ook een simpele verschuiving van de benzineauto naar een elektrische kunnen zijn, gedreven door de hogere brandstofprijzen en het feit dat auto's met verbrandingsmotoren niet dalen, maar juist stijgen.