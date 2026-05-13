EV's zijn duurder door onnodig hoge en verplichte recyclingkosten

Autofabrikanten zijn vanuit de EU verplicht om ervoor te zorgen dat de accupakketten in hun EV's aan het eind van de levenscyclus gerecycled worden. Maar de manier waarop de fabrikanten dat regelen, zorgt voor onnodig hoge kosten, blijkt uit onderzoek.

Londense onderzoekers van Circular Energy Storage bedachten eens een blik te werpen hoe autofabrikanten omgaan met de door de EU opgelegde end-of-life verplichting omgaan. Hierin staat dat automakers verantwoordelijk zijn voor de accupakketten in de auto's die ze leveren, als deze aan het einde van hun leven zijn gekomen. Uit het onderzoek blijkt dat menig autobouwer hier nogal kortzichtig mee omgaat.

Vastzetten voor langere termijn is niet slim

Volgens CES is het namelijk zo dat de fabrikanten vrijwel allemaal meerjarige contracten opstellen voor het recyclen van de accupakketten. Iets wat op zich slim is, omdat je dan zekerheid van kosten hebt over het aankomende decennium. Alleen gaat dit nu niet op, stelt het onderzoek. Het punt is namelijk dat het recyclen van de accupakketten op dit moment nog op relatief kleine schaal en tegen enorme kosten gebeurt. Kortom, de autofabrikanten leggen contracten vast op de hoogst mogelijke prijzen.

De Londense firma geeft dan ook aan dat de fabrikanten hierdoor met enorme en vooral te hoge kostenposten komen te zitten die ze op dit moment absoluut niet kunnen gebruiken. En we weten allemaal wat er met die kosten gebeurt... Op dit moment liggen de recyclingkosten per kWh op 25 euro voor LFP en op 2,5 euro voor NMC. Een gemiddeld accupakket van 50 kWh kan daarmee tussen de 125 euro en 1.250 extra kosten.

Kosten dalen met twee derde

De onderzoekers verwachten dat de kosten voor recycling door het volwassen worden van een recycling-industrie die nu nog in de kinderschoenen staat, met twee derde kan gaan dalen. Het volume accupakketten dat gerecycled moet worden zal met een factor achttien stijgen tegen 2035, terwijl de prijs per ton voor het verwerken ervan van bijna 6.000 dollar naar net geen 2.000 dollar zal dalen tegen 2030.

Kortom, automakers denken slim bezig te zijn door de kosten voor de aankomende jaren vast te zetten, maar snijden daarmee zichzelf in de vingers. En dat heeft uitwerking op de kosten per geproduceerde auto en daarmee ook de prijs voor de klant.

Andere opties bestaan ook

Voor nu doen automakers de end-of-life verplichting vooral af als extra kostenpost, maar dat is te kort door de bocht denkt CES. Volgens hen zit er een hoge waarde aan het recyclen van accu's die autofabrikanten zelf kunnen pakken, hetzij via samenwerkingen met derden, het refurbishen van accu's of het hergebruiken in andere ecosystemen.